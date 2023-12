La rueda de prensa de Xavi, en directo

Si le da miedo que se diga que una derrota ante el Valencia puede suponer su salida

"Hace un mes me decías si iba a ser el Ferguson del Barça. Entonces me voy a volver loco: ahora estoy en la calle. No sé dónde estoy. El club necesita estabilidad. Todos los proyectos de otros equipos, cuando han habido curvas, estabilidad. Somos un proyecto ganador. Somos los vigentes campeones de Liga. Si se pierde o empata en Valencia, estabilidad. Es lo que necesitamos en la era post-Messi y en una situación económica complicadísima".