Ancelotti se vuelca con Lunin: “Es un talento al que falta experiencia”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, intenta cambiar el chip tras la lesión de Courtois y avalar a Lunin, del que asegura es “un talento al que solo le falta experiencia”. Deja abierta la puerta de fichar otro portero, pero no cree que llegue un 9 dorsal que dejó libre Benzema. Asegura estar “ilusionado” con la plantilla que han armado, que le da la posibilidad de “jugar con diferentes sistemas”. De la reunión con los árbitros destacó que “no pueden entrar a las discusiones” y les pide que sean “más tranquilos” en los momentos difíciles en un fútbol, el español, “más caliente que en otros sitios”. Explicó porque prefiere a Bellingham de media punta y afirmó que tienen jugadores capacitados para marcar goles.

“Estamos tristes por la lesión de Courtois, un jugador muy importante para el equipo, pero no me preocupo por los que no están, solo por los que están y damos toda la confianza del mundo a Lunin. Es un gran portero, ha demostrado en pretemporada que tiene calidad. Es un talento al que solo le falta la experiencia de partido tras partido”, afirmaba el italiano, que dejaba abierta la puerta para fichar otro portero: “Tenemos que pensarlos, detrás de Lunin tenemos porteros con potencial como Cañizares y Fran. Pero con Lunin estoy muy tranquilo. ¿Un perfil si fichamos?, que pare con las manos. ¿Con los pies?, mejor tener un delantero que acierte”.

DFERENTES SISTEMAS DE JUEGO

Ancelotti explicó que en pretemporada vio que pueden jugar de “distintas maneras con sistemas diferentes”. “Casi siempre hemos jugado con un rombo en el centro del campo y en algunos aspectos ha salido muy bien, pero hay que trabajar. No habrá solo un sistema con un 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, con dos pivotes…. No apuesto por uno solo”, afirmó. A 15 días de cerrarse el mercado cree que “no” ficharán un 9: "Los problemas que hemos tenido han sido defensivos y no ofensivos. Solo nos ha faltado acierto, pero eso es normal en pretemporada por esa falta frescura. Tenemos varias opciones con Joselu, muy bueno en el área y que sabe desmarcarse, y con Brahim entre líneas, que nos pude dar más soluciones”.

Resumió la reunión que mantuvieron los entrenadores con los árbitros: “Fue positiva. Explicaron que añadirán un minuto por cada gol marcado. Habrá más tiempo añadido. Los árbitros han entendido que han hecho demasiado uso del VAR. Tiene que entrar un poco menos. El ambiente en España es más caliente que en otros sitios, hay nervios en los banquillos, que deben calmarse un poco. Ellos no pueden entrar en la pelea, tienen que estar tranquilos y no entrar en las protestas. Hubo árbitros muy jóvenes que, como a Lunin, les falta la experiencia y eso provoca más errores. Además, tiene que proteger al futbolista y la imagen del fútbol. Todos tenemos que trabajar juntos”.

PLANTILLA ILUSIONANTE

Afirmó que el contratiempo de Güler, que pasará por el quirófano, “es solo un pequeño problema, se recuperará muy pronto”. Explicó que prefiere a Bellingham de medio centro: “La calidad que tiene le facilita llegar con peligro al área. Esa posición complica más al rival, es extraordinario en este sentido. También puede jugar de interior, pero como media punta creo que es más peligroso”.

“Estoy muy satisfecho con esta plantilla, tengo mucha ilusión. He visto algo muy bueno en pretemporada, jugadores enchufados, con ilusión y compromiso”, agregó para cerrar la posibilidad de que lleguen más refuerzos, y acabó diciendo que no sabe los goles que van a marcar Vinicius y Rodrygo, pero defendió que no son los únicos que tienen pegada: “Tenemos más jugadores como Joselu, Bellingham, Valverde, Kroos… los defensas a balón parado con Rudiger o Militao, tenemos varias opciones”.