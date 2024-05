Héctor Fort, una alternativa para apuntalar la zaga

Casadó y Guiu no entrarán en la lista de convocados de Xavi para el partido de mañana contra la Real Sociedad. Ambos viajaron ayer a la Coruña con el filial. No lo hizo Héctor Fort con lo que el defensa canterano gana enteros para ser una opción real en el once inicial barcelonista contra el equipo de Imanol Alguacil. La presencia de Take Kubo como extremo derecho podría ser una razón futbolística para situar de lateral izquierdo a un jugador con mayor capacidad defensiva.

Héctor Fort y el resto de jugadores blaugranas se entrenarán hoy por la mañana y a las 13 horas Xavi Hernández ofrecerá la rueda de prensa habitual anterior a cualquier partido. No se esperan grandes sorpresas en una convocatoria en la que serán baja los lesionados Gavi, Balde y De Jong.

Soluciones para mejorar en defensa

El irregular rendimiento defensivo del equipo en los últimos partidos podría provocar algún cambio en la línea de cuatro zagueros contra la real y en este sentido Héctor Fort es un claro aspirante por su polivalencia.

Aunque su demarcación natural es la de lateral derecho, el de Les Corts ha despuntado esta temporada como lateral izquierdo y todavía no se ha estrenado en el primer equipo como central, una posición en la que jugaba habitualmente en la cantera blaugrana.

El rol de Koundé que ejerce de lateral en la fase ofensiva y de central en la fase defensiva lo podría replicar a la perfección Héctor que también podría suplir cualquier contingencia como central puro.

El crecimiento de Héctor

Fort, con ficha de juvenil, podría volver en cualquier momento a la disciplina del ‘B’ para colaborar en la lucha por el ascenso del equipo de Márquez.

La posibilidad de ganar minutos en el primer equipo en este tramo final también es muy motivadora dado el momento del equipo que dirige Xavi. La fragilidad defensiva que mostró el equipo en la segunda mitad del partido de Montilivi le podría abrir las puertas de la titularidad.

Así fue el golazo de Héctor Fort con el juvenil A del Barça que se ha hecho viral / XALA

El hecho de que la Real juegue con dos extremos incisivos como Barrene y Kubo podría matizar el perfil de los laterales blaugranas. Cuando Xavi ha contado con Fort, el jugador formado en La Masia siempre ha rendido a un gran nivel. La fuerza, potencia, concentración y una lectura inteligente del juego son sus armas.