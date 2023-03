Ancelotti: "Vinícius tiene demasiadas amarillas para las patadas que recibe"

El italiano volvió a elogiar el trabajo del futbolista brasileño Vinícius es ya el tercer jugador más amonestado de LaLiga, con ocho tarjetas

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, pidió explicaciones al colegiado del encuentro ante el Espanyol, Figueroa Vázquez, por la cartulina mostrada al brasileño Vinícius Junior, y aseguró que "tiene demasiadas amarillas para las patadas que recibe".

"He pedido una explicación al arbitro por la tarjeta de Vinícius y me ha dicho que era por un agarrón persistente y por eso le ha mostrado la tarjeta", dijo en rueda de prensa.

Vinícius es ya el tercer jugador más amonestado de LaLiga, con ocho tarjetas, y son hasta doce las que ha recibido esta temporada. Su mala racha es de diez amonestaciones en sus catorce últimos partidos.

"Muchas de estas amarillas han sido por protestas", resaltó Ancelotti antes de hablar del cambio de comportamiento de su jugador. "Hoy quiero destacar que me ha parecido muy ejemplar su actitud. No ha protestado, no ha dicho nada y ha jugado muy bien. Tiene que seguir así. Está claro que tiene demasiadas amarillas para las patadas que recibe".