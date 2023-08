Ancelotti se pronunció sobre el tiempo de baja de Vinicius

El entrenador del Real Madrid perderá a su jugador estrella por un problema muscular Además, mostró su enojo por el penalti fallado por Rodrygo, que no debía patearlo

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se marchó de Vigo con tres puntos tras su victoria 0-1 sobre el Celta, pero contrariado por la lesión de Vinicius y el penalti fallado por Rodrygo, quien, para él, no era el ejecutor designado.

Sobre la lesión de Vini, 'Carletto' quiso poner tranquilidad: "Ha tenido una molestia en la primera parte y lo hemos cambiado. Vamos a ver lo que tiene en las próximas horas. Ha sido una molestia en el músculo de la pierna. Él quería continuar pero le molestaba un poco".

Además, agregó que su equipo pierde pegada sin el brasileño: "Hemos preferido cambiarlo. No va a jugar contra el Getafe, pero con el parón creo que va a recuperar el tiempo. Una pena. Sin él nos ha costado más".

Sin Vinicius en el partido -que suele patear los penaltis-, el Madrid tuvo uno a favor que quedó en las piernas de Rodrygo. Su disparo lo atajó Villar y a Ancelotti no le gustó para nada, destacando que los jugadores suelen tener la última palabra en estos casos.

"Libertad no hay. No sé qué pasado, he dicho a Valverde que tenía que tirar Luka, pero no sé qué pasado entre ellos. El que tenía que tirarlo era Vinicius, que no estaba. Ellos han elegido a Rodrygo y no he tenido el tiempo necesario para decirles que quería a Modric", sentenció.