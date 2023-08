El 1x1 del Real Madrid en Balaídos

Los de Carlo Ancelotti visitaron al Celta de Rafa Benítez en Vigo Se marchan con una pésima noticia: la lesión muscular de Vinicius

El Real Madrid fue el que celebró en el centenario del Celta. Los merengues visitaron Balaídos y triunfaron por 0-1 gracias al solitario tanto de Jude Bellingham, que ha emergido como goleador 'blanco' y como amenaza aérea, con otro tanto de pelota parada en LaLiga.

El partido pudo haber sido una victoria redonda, de no ser por la mala noticia de la lesión de Vinicius. El brasileño tuvo que abandonar el campo en la primera parte tocándose la parte posterior de su pierna.

Estos son, 1x1, los puntajes de los jugadores del Real Madrid en Balaídos.

Flojo en ataque, aunque firme en defensa. No sirvió de apoyo para Valverde por el carril; sin embargo, ayudó mucho a dar seguridad en la retaguardia.

6

Fede Valverde, centrocampista

Líder

Tiró del carro cuando nadie lo hacía en la medular. Solo le faltó el gol al charrúa, aunque no fue por no intentarlo: su tino no fue le adecuado.