Ancelotti se justifica: "El desgaste contra el Barcelona fue muy alto"

El técnico del Real Madrid reconoció tras la derrota contra el Villarreal que el clásico copero había pasado factura a su equipo "Nos ha costado estar motivados", reconoció el italiano, que criticó la actitud defensiva de sus jugadores en el Bernabéu

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, admitió tras la derrota contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu (2-3) que el clásico copero había pasado factura a su equipo. "El desgaste contra el Barcelona fue muy alto", señaló Carletto, que aun así piensa que este traspié no afectará al rendimiento del grupo el miércoles en el partido de Champions League contra el Chelsea.

"La derrota no nos deja ninguna duda de cara a la Champions. Ha pasado así y el miércoles será otra historia. Hoy ha bajado un poco la temperatura de la caldera, pero para la cita contra el Chelsea estaremos a tope", dijo el técnico madridista, que criticó la actuación defensiva de sus jugadores.

"Ha sido un partido difícil. Nos ha costado mucho recuperar el balón porque ellos lo manejaban bien. Pudimos ponernos 3-1, no lo hemos hecho y después no hemos defendido bien. Nos ha costado el hecho de estar motivados. Es bastante normal teniendo en cuanta las circunstancias. Tendríamos que haber estado mejor sobre el campo. No hemos estado bien colocados y además no definimos cuando tocaba", zanjó Ancelotti.