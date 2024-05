Francesco Farioli, el gran objetivo del Ajax para volver a la cima

El Ajax ha llegado a un acuerdo con Francesco Farioli, uno de los técnicos más prometedores de Europa, para convertirse en su nuevo entrenador durante las próximas tres temporadas. Según información de 'Telegraaf', tras la negativa de Graham Potter, el italiano, a falta de pequeños detalles, será el encargado de dirigir al equipo de Ámsterdam.

No es fácil dirigir a un equipo en Francia que no sea el PSG. La Ligue 1 vive en un 'déjà vu' constante. Cada año se presenta un aspirante para arrebatarle el dominio de Francia a los parisinos. Y este año, su Niza consiguió serlo durante bastantes jornadas. Quintos con 54 puntos y un partido pendiente por disputar, el técnico de 34 años aún puede guiarlos a la Champions League.

EL EQUIPO MENOS GOLEADO DE LA LIGUE 1

El equipo de la Costa Azul, imponente en defensa, ha completado un curso muy bueno que puede convertirse en histórico, y mucha 'culpa' de ello la tiene Farioli, que ha sido capaz de mejorar a muchos de sus jugadores. Por ejemplo, con sus dos centrales predilectos: Dante y Todibo. Mezclan experiencia y juventud, tranquilidad e ímpetu. Se complementan muy bien. Con Bulka bajo palos, que por fin ha encontrado un ecosistema donde ser importante (ha conseguido mandar al banquillo al mítico portero Sirigu), Farioli presume de dirigir al equipo menos goleado de la Ligue 1 (25 goles en contra en 32 partidos).

Todibo, pieza clave en el Niza / @OGCNice

Que el Niza sea un equipo fuerte en defensa no significa que no sea rico en otros aspectos del juego. El equipo del italiano, cuando busca una salida de balón limpia, trata de atraer rivales para encontrar al hombre libre, ya sea por fuera (con el lateral) o por dentro, donde acumula jugadores con buen pie como Thuram o Sanson. Si juega en largo, allí cobran importancia Moffi, Laborde o Diop para castigar las debilidades del rival en transición. Algo que podrá implementar también en el Ajax, como su presión. Su Niza es un equipo que va a por el partido y no se esconde.

UN VÍNCULO FUGAZ CON LA MASIA

De firmar por el equipo de Ámsterdam, Francesco Farioli rompería una extensa tradición en el Ajax: sus últimos 22 entrenadores han sido de los Países Bajos. En este sentido, el italiano encaja en el club por su metodología y su enorme proyección. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que solo tiene 34 años y el Johan Cruyff Arena puede ser un espacio increíble para mejorar aún más en los banquillos.

Francesco Farioli, durante una sesión de entremiento con el Niza / EFE

En marzo de 2021, Farioli, ex asistente de Roberto De Zerbi (Sassuolo) y en aquel entonces entrenador asistente en el Analyaspor de la liga turca, ofreció una sesión por videoconferencia en el curso 'Barça Coach Development' donde más de 300 entrenadores reforzaron sus conocimientod del ADN Barça. Tres años después, ha sido el artífice de una gran temporada en Niza. ¿Puede triunfar en Ámsterdam?