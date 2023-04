El 1x1 del Real Madrid ante el Villarreal

Solo Vinicius, con su juego y show particular, dio esperanzas al Madrid con la ayuda de Asensio Nacho fue humillado por Chukweze, Ceballos quedó en evidencia y Rodrygo no pudo obrar esta vez el milagro

El Real Madrid se pegó un trompazo definitivo para aspirar a la Liga, si es que no estaba aún sentenciada, con su derrota ante el Villarreal. Las rotaciones de Ancelotti no funcionaron y el equipo no estuvo a la altura.

El partido arrancó bien para los blancos con un gol en propia puerta de Pau Torres después de una combinación entre Asensio y Vinicius. El conjunto blanco se sentía cómodo con los espacios que dejaba el cuadro groguet.

Sin embargo, el Madrid se fue diluyendo a medida que pasaban los minutos con un Rodrygo que no encontraba el camino del gol y un Ceballos que no supo coger la manija. El Villarreal empezó a entrar por los dos flancos y Chukweze fue una pesadilla con su movilidad. Nacho lo pagó caro con la rotura de cintura del gol del empate.

Courtois evitó males mayores antes del descanso, pero en la segunda ya no pudo hacer nada. El Villarreal creyó en la victoria, presionó y fue más contundente en el área. El Madrid se encomendó a un Vinicius tan eléctrico como protestón. El recurso del brasileño no bastó.

5 Thibaut Courtois, portero Dubitativo Alternó buenas intervenciones con fallos impropios como un mal despeje con los pies que casi le cuesta un gol de Yerémi Pino. En los goles de Chukweze no pudo hacer nada y en el de Morales se vio sorprendido, como el resto del equipo, en una acción con rebotes y confusa.

4 Lucas Vázquez, delantero Torpe Un mal despeje hacia el centro permitió al Comandante poner las tablas en el electrónico cuando el Villlarreal estaba muy tocado. En defensa no transmitió seguridad y en ataque apenas se prodigó. El descanso a Caravajal salió caro. Y ya es decir.

5 Antonio Rüdiger, defensa Intenso El alemán le puso interés y ganas para empujar al equipo hacia arriba, además de ser contundente en los balones divididos. El problema para los blancos llegó más con el juego entre líneas y por las bandas. Allí fue donde Setién le ganó la partida a Ancelotti.

5 David Alaba, defensa Reservado Solo completó los primeros 45 minutos debido a los problemas físicos que está arrancando esta temporada. Estuvo correcto jugando en el centro de la defensa junto a Rüdiger. No se impacientó por no tener una referencia clara a la que marcar en el ataque rival.

2 Nacho, defensa Roto Chukweze le hizo un traje a medida. En su primer gol lo recorta de forma antológica y en su segundo también se marcha para ganar el espacio antes de enviar el balón a la escuadra. Le tocó bailar con la más fea en el lateral izquierdo y lo pasó fatal.

3 Tchouaméni, centrocampista Leñero Mereció ser expulsado en el primer tiempo después de una entrada con la plancha en la tibia de Chukweze. De forma increíble, el colegiado no pitó ni falta. Estuvo muy perdido en todo momento, aunque tampoco le ayudó jugar solo con un centrocampista nato a su lado como era Ceballos.

4 Dani Ceballos, centrocampista Silencioso Todo lo que le gusta hablar fuera del campo no lo exhibió sobre el rectángulo de juego. Tenía su gran oportunidad con las ausencias de Modric y Kroos, demostrando que no les llega ni a la suela de los zapatos. Ancelotti lo cambió por Camavinga buscando más poderío en la medular con el empate en el marcador.

7 Marco Asensio, centrocampista Liberado Con mucho espacio jugando entre líneas, el balear demostró su calidad. Nadie le pudo frenar en la arrancada del primer gol y fue un peligro constante. Reina evitó su gol en una volea muy plástica.

3 Rodrygo Goes, delantero Fallón Su dinamismo ayudó a generar muchas ocasiones, sobre todo en el primer tiempo, pero lo falló todo. El brasileño tuvo la puntería desafinada y chocó contra Pepe Reina. No pudo ser el goleador milagroso de otras ocasiones saliendo de inicio.

4 Karim Benzema, delantero Agotado Pagó el esfuerzo del clásico copero y no tuvo la chispa de otras veces. Trató de combinar como es habitual, pero a un ritmo menor y sin generar ocasiones ante Reina. Ancelotti lo sustituyó pensando en el Chelsea y reforzó la medular con Valverde.

7 Vinicius Jr., delantero Showman Capaz de marcar un gol de bandera, pero también de montar un lío en cada jugada en la que supuestamente era objeto de falta. Su principal objetivo pareció que le sacaran la amarilla a Foyth y finalmente lo consiguió. Marcó en la acción más difícil, falló otras más sencillas, pero fue el mejor del Madrid con sus regates.

5 Eder Militao, defensa Saltarín Salió con la idea de dar mayor contundencia en la defensa y estuvo bien en el juego aéreo. Le costó más por bajo y tampoco pudo hacer nada para ayudar a sus compañeros a evitar la derrota.

6 Fede Valverde, centrocampista Impulsivo Dio un plus de energía al equipo en el último tercio del partido, pero no fue suficiente. Prefirió pasar a disparar, que es su gran recurso.

5 Luka Modric, centrocampista Ordenado Quiso poner algo de sentido en el juego atolondrado del Madrid, pero se quedó a medias. El croata no pudo poner suficiente fútbol para que el Madrid tuviera el mando del choque con mayor claridad.

5 Eduardo Camavinga, centrocampista Bullicioso Fue la última carta de Ancelotti y casi le sale bien al sacar el balón que Mandi cortó con la mano. El árbitro pitó penalti pero en el VAR vieron que la pelota le dio en el pecho.