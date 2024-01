Ancelotti: "Entiendo a Xavi"

Carlo Ancelotti habló sobre la decisión de Xavi Hernández de dejar su cargo a final de temporada en la rueda de prensa previa al partido de este jueves entre el Getafe y el Real Madrid en el Coliseum.

Ancelotti fue muy claro al afirmar que "entiendo su decisión" y que "respeto mucho lo que ha dicho Xavi, respeto a todos mis colegas. En el fútbol hay mucha presión, como es normal. Respeto a todos los colegas y sus pensamientos. Lo digo por Xavi y para todos".

A la tercera pregunta sobre el técnico del Barça cerró la puerta a más cuestiones señalando que "no quiero que se hagan comparaciones conmigo respecto a sus pensamientos y decisiones".

Xavi y Ancelotti en la previa de la final de la Supercopa / RFEF

En cuanto a la presión de los banquillos, Ancelotti recordó que "dónde he sentido más presión es en el inicio de mi carrera fue en Segunda División en Italia (Reggiana, 1996). Allí me costaba aguantar el ritmo exprés. Era en 1996 y decía que hasta el 2000 no llego. Ahora estamos en el 2024 y te das cuenta de que la presión es la gasolina para hacer bien mi trabajo".

Luka Modric

Otro nombre propio fue el de Luka Modric y su poco protagonismo esta temporada. Al respecto, el italiano señaló que "Luka es una leyenda del fútbol, del Real Madrid, las decisión para la próxima temporada la debe tomar él". Igualmente, justificó que no caliente en algunos partidos porque "no lo haré si no va a jugar, lo puedo hacer con Arda Güler que empieza, pero él es una leyenda y lo sabe".

De Arda Güler comentó que "entiendo que haya mucha presión sobre él. Tiene un país entero como Turquía que quiere ver jugar a Arda Güler con el Madrid, pero el chico tiene 17 años y tendrá tiempo para jugar en el Real Madrid".

"Partido crucial"

Sobre la portería, esta vez no se mojó sobre si alineará a Lunin o Kepa frente al Getafe: "Hoy no puedo decir quien jugará, lo siento"

Del partido ante el Getafe dijo que "es crucial, ante un rival que nos va a exigir mucho. El Getafe es un equipo muy sólido, que juega bien al fútbol y es contundente en los duelos. Es un partido exigente. El equipo está bien, pero es un partido crucial para la Liga y la temporada".

Andreiy Lunin fue titular ante la UD Las Palmas / EFE

Vinicius volverá ser su principal argumento ofensivo. El técnico destacó que ha recuperado su nivel y que "aporta a nivel ofensivo, a veces lo intenta cuando no debe, pero esta es su fuerza. Desgastar al rival".

Ancelotti cerró su compareciendo destacando a José Bordalás, entrenador del Getafe, con quien comparte amistad desde que "vino aquí cuando empezaba a entrenar. Pasamos un tiempo juntos, hablamos de fútbol y tenemos la misma idea. Es un amigo, tengo muchos amigos que son entrenadores y le tengo mucho cariño".