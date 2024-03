Ancelotti echa cuentas para ganar la Liga

Carlo Ancelotti empieza a ver el final del camino liguero, y para ello echa cuentas de lo que queda para llevarse el título de Liga. El empate de Mestalla les dejó sensación de derrota por el polémico gol anulado en la última jugada del partido, pero los resultados de sus perseguidores en la décimo séptima jornada le fueron favorables y sigue liderando la clasificación con una holgada diferencia.

Los equipos que persiguen a los madridistas tenían la oportunidad de recortarle distancias tras dejarse dos puntos en Mestalla. Sin embargo, el Girona perdió en Mallorca (1-0), por lo que se aleja otro punto más de los blancos y se queda a siete, y el Barcelona empató en Bilbao (0-0) y sigue a ocho del equipo blanco. De esta forma, el italiano se puede centrar completamente en la Champions ante el Leipzig, contra el que juegan este miércoles.

Ancelotti escucha a Carvajal / Efe

Quedan 11 jornadas para que concluya el campeonato, 33 puntos en juego, aunque en los enfrentamientos directos esos puntos valen doble como en el Clásico, que se jugará en el Bernabéu en la jornada 32, que puede ser decisivo para las aspiraciones de uno y de otro, así como el Girona-Barça, que se jugará dos jornadas después, y en el que podrían jugarse la segunda plaza si el Madrid no baja el ritmo o incluso el liderato si los blancos desfallecen.

DE ONCE PARTIDOS, SEIS EN ENL BERNABÉU

“No hacemos cuentas con la Liga. Está en nuestra mano y no tenemos que fallar. Cuanto antes nos acerquemos a los 80 puntos, más cerca estamos de ganar el título. No significa que la ganes, pero estás cerca”, apuntaba hace unos días Ancelotti, consciente de que solo ellos pueden perder la Liga si fallan en los próximos partidos. Sin embargo, los cálculos son claros, de los once encuentros que quedan, seis los jugarán en el Bernabéu y si los ganan tendrán más de media Liga en el bolsillo.

Solo en el caso de que el Girona ganase los once partidos, incluido el del choque ante los azulgrana, o el Barça, incluidos el Clásico y su visita a Montilivi, tendrían opciones de desbancar a los blancos del primer puesto. El colchón que tiene el Madrid en estos momentos es cómodo, pero no definitivo. Ancelotti lo sabe, es consciente de que no van a ganar todo lo que queda, incluso llevándose los seis partidos de casa no garantiza el título. Pero también sabe que el Girona y el Barcelona lo van a tener igual de difícil.