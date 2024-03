El ataque de Mateu Lahoz a Gil Manzano

La jugada final del partido entre el Valencia y el Real Madrid sigue trayendo cola en la capital. Desde Madrid, se apunta como un error grave y meditado en contra del equipo blanco, incluso desde el propio CTA se ha criticado la gestión de la acción por el colegiado del comité extremeño.

El ex árbitro Mateu Lahoz, también fue muy crítico en los medios de comunicación con la jugada polémica del partido en Mestalla. El valenciano aseguró en El Partidazo de la cadena COPE, del que es colaborador desde su retirada, "Gil Manzano obedece al CTA advirtiendo que es la última jugada", un gesto que según el Mateu Lahoz, no se debería hacer porque le complican la situación al árbitro.

"Decir que es la última jugada... el reglamento solo te lo dicen para los penaltis fuera de tiempo, no para los córners. Si no hubiese hecho eso, nada hubiera pasado, la liebre no hubiera aparecido", afirmó en su análisis.

El error de Gil Manzano además es doble, aunque pasó desapercibido. En la primera mitad, el colegiado señala el final de la primera parte cuando el Valencia recupera el balón dentro del área del Real Madrid.

"Para mí es de desconocimiento del juego", sentenció Mateu. Gil Manzano no fue el único en recibir una crítica por parte del ex colegiado, ya que también ataco al comité arbitral: "Son situaciones que... lo que pasa es que tenemos demasiado ego. Hay muchas ganas de pitar para los viernes. Si no llega a pasar esta calamidad, desde el CTA hubiesen dicho que la inteligencia arbitral hubiese sido muy buena"

"Si seguimos así haremos mucho daño al fútbol. Intentan seguir unas directrices y es preocupante que alguien que lleve 11 años y que va a ser nuestro representante en la próxima Eurocopa... Es un error sistemático. Es una cuestión de concepto total", concluyó.