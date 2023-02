Ancelotti: “Solo tengo que hacer una cosa, ganar para el Madrid”

“Lo siento por los jugadores que no pongo, sufro por ellos, pero mi debilidad es que solo el Real Madrid esté satisfecho” “Ahora no hay corrupción arbitral aquí, ni en Europa, Italia… los árbitros fallan como cualquier ser humano”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, entiende y “sufre” por los jugadores que se quedan en el banquillo, como Nacho, pero él hace su trabajo “para ganar los partidos” que es para lo que le han contratado. Asegura que en el fútbol “no hay corrupción arbitral” y que Gil Manzano, que pitará el derbi, “es internacional y valorado en Europa”. Destaca la “genética” que tiene Vinicius que le evita lesiones. Piropea a Simeone del que destaca “que es honesto en sus evaluaciones de los partidos”. Del derbi espera un partido “de lucha y pelea”, y no comparte la opinión del seleccionador español De la Fuente de no contar con Ramos, “porque si un jugador cumple no se mira el pasaporte”.

EL MADRID, SIEMPRE POR DELANTE DEL JUGADOR

“A Nacho lo veo todos los días y sé que ha pasado momentos en los que no estaba contento, pero no se ha quejado, ha seguido sufriendo cuando no jugaba. Ha sido profesional y cuando lo he necesitado ha estado listo. Entiendo su malestar y el de todos, pero yo solo quiero que el Real Madrid este contento. Yo solo tengo que hacer una cosa, ganar los partidos. Lo siento por mis jugadores, sufro por ellos, pero mi debilidad es que solo el Real Madrid este satisfecho”, subrayaba el italiano que confirmó que Nacho “jugará de lateral izquierdo” y que tiene la “sensación de que renovará”.

LOS ÁRBITROS Y VINICIUS

El Atlético de Madrid se ha quejado del árbitro antes del partido: “Es un derbi en el que los dos nos jugamos mucho. Es especial para la afición y también para nosotros. Estamos acostumbrados a una rivalidad muy grande. ¿El arbitraje?, no lo sé. El árbitro es internacional y tiene la experiencia para este tipo de partidos. Está muy bien valorado en Europa”, opina, y está en la línea de Simeone, que dice estar más tranquillo tras destaparse el caso Negreira: “Ahora no hay corrupción aquí, ni en Europa, Italia… los árbitros fallan como cualquier ser humano. Y si lo hacen tenemos que aceptarlo. Es cierto que a veces me enfado cuando fallan, pero estoy super convencido que en el futbol no hay corrupción”.

Llegó el turno de hablar de Vinicius. En esta ocasión, de su respuesta física sin lesionarse pese a que lo juega todo. “Sí, es bastante raro. Hay que tener en cuenta la genética, es espectacular, gracias a los padres, y después su profesionalidad, se cuida mucho antes y después de los partidos y de los entrenamientos. Está focalizado en su trabajo. Esto le permite jugar a nivel muy alto sin tener, de momento, lesiones”, dice y le sorprende otra cosa del brasileño: “Destaco es que con tanta calidad y talento no se paran en los partidos para intentar recuperar. Pero esto es lo que me llama, que no deja de intentarlo”.

SIMEONE Y LA CHAMPIONS

El italiano procesa cierta admiración por Simeone, algo que es recíproco. “Me gustará pasar tiempo con él porque amamos el fútbol. Él no tiene nada que aprender de mí, si pasamos tiempo juntos seguros que los dos aprendemos”, dice y concreta: “Me gustaría mucho saber cómo prepara este partido. Él me dice como lo ha hecho y yo le digo como lo he preparado”. Y destaca que “Simeone es honesto en las evaluaciones que hace de los partidos. Ha tenido mucho éxito. Gran parte del éxito del Atlético de los últimos años es gracias a un entrenador que ha metido su identidad y su mentalidad en un equipo muy reconocible por su forma de jugar”

Por último, dice no saber cómo el Madrid ha ganado en los últimos 25 años las mismas Champions que Ligas. “No lo sé, pero ya sabemos lo importante que es para este club la Copa de Europa, es la que escribe la historia en el mundo, pero nosotros este año vamos a pelear para ganar las tres competiciones”. Ve a su equipo en condiciones de hacerlo, “ha mejorado mucho físicamente y ya no tiene problemas para hacer frente a los partidos con más intensidad”. No se conforma con los dos títulos que han ganado este año, también hubiese querido “ganar la Supercopa". Y acabó diciendo que él “no mira el pasaporte de los jugadores”, como ha hecho De la Fuente con Ramos, que su trabajo es “evaluar lo que pasa en el campo cada día”, y puso de ejemplo a Maldini. “Con 40años se entrenaba una vez a la semana, pero jugaba porque era mejor que otros”.