"Verratti se dedica a hacer fiestas, beber, fumar..."

El centrocampista del París Saint-Germain podría tener los días contados como jugador del equipo parisino Verratti no entra en los planes de Luis Enrique, aunque su salida parece estancada

Marco Verratti sigue deshojando la margarita sobre su futuro. El centrocampista italiano del París Saint-Germain no entra en los planes del técnico asturiano para esta temporada, aunque su futuro sigue siendo incierto a a escaso días del cierre del mercado.

El jugador italiano parecía haber alcanzado un acuerdo con el Al-Hilal en las últimas semanas, una oportunidad perfecta para embarcarse en una millonaria aventura árabe. Sin embargo, el equipo parisino no acepta las condiciones de su traspaso por ahora, por lo que su futuro sigue siendo incierto.

La situación ha sido aprovechada por equipos como el Bayern de Múnich o el Manchester United, que se han interesado en el centrocampista en los últimos días. Verratti sigue teniendo un gran cartel en Europa a pesar de su edad, aunque parece que muchos no tienen en tan buena consideración al italiano...

Dudas sobre su profesionalidad

Es el caso de Jérôme Rothen, mítico jugador francés del PSG, que no parece entender el motivo del interés de tantos clubes por Verratti. El ahora comentarista no reniega de la calidad del jugador, aunque tiene muchas dudas de su profesionalidad.

En unas declaraciones a RMC ha dejado clara su postura: "No quiero criticarle por su calidad como jugador, porque tiene muchas cualidades. Recibió muchos elogios, pero también tuvo la oportunidad de demostrar que estaba apostando de otra manera en el PSG, en términos de imagen, de resultados... y no fue así, no mejoró", explica.

"Verratti se dedica a hacer fiestas, a fumar, a beber..." Jérôme Rothen

Rothen centra las críticas en la renovación del italiano a principios de año: "No la merecía. Los dirigentes cometieron un error. No puedes enviar el mensaje a tu vestuario de un tipo que juega el 60% de los partidos, que suele estar muy cansado en el minuto 60 cuando hay mucho ritmo, que se dedica a hacer fiestas, a fumar, a beber... son cosas que perjudican la imagen del club. Y él no se esconde", ha expuesto el francés.