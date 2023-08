Los deberes de Luis Enrique

El arranque de la era del técnico español en París está costando más de lo esperado con un equipo en plena “reconstrucción” como avisó el asturiano Sin Messi, sin Neymar y ¿sin Mbappé?, las referencias ofensivas todavía se están adaptando

El proyecto de Luis Enrique en París no ha tenido el mejor de sus inicios. Tras una pretemporada floja, con solo dos victorias en los cinco partidos que disputó, el PSG ha enlazado dos empates consecutivos en el estreno liguero. Un 0-0 en el Parque de los Príncipes ante el Lorient y un empate a uno en la segunda jornada ante el Tolouse.

El técnico español ya avisó tras el segundo traspié que el equipo está en plena reconstrucción. Un claro mensaje de paciencia, que esto se cuece a fuego lento. El PSG ha hecho una limpieza importante en el vestuario y ha incorporado a numerosas caras nuevas. Se han ido Leo Messi, Neymar, SergioRamos, Diallo, Paredes, Renato Sanches, ha repescado y cedido a Xavi Simons y han llegado nombres como el de Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Lucas Hernández, Ugarte, Kang-in Lee, Skriniar, Marco Asensio, Arnau Tenas... lo que es un lavado de cara absoluto.

El mercado, abierto

El PSG no ha terminado todavía. A falta de más de una semana para el cierre del mercado, ‘les parisiens’ trabajan en varias operaciones abiertas. Tanto de entrada como de salida. El nombre que parece cerrado y que será oficial en las próximas horas es el de Kolo Muani. El delantero del Eintracht de Frankfurt podría ser una nueva pieza para un ataque de Luis Enrique que no ha carburado. El único gol en lo que va de Ligue 1 lo anotó Mbappé, y todavía se desconoce si seguirá vistiendo o no la camiseta parisina.

La llegada del del delantero francés procedente del Eintracht puede ser la pólvora necesaria para un PSG que si se va Kylian dejará un agujero difícil de tapar. Otros 90 millones para ser exactos.

Otro de los nombres que suena con fuerza es el de Bradley Barcola, extremo de 20 años del Lyon y una de las grandes perlas de futuro. De hecho, se le vinculó con el Barça cuando salió Ousmane. Serían otros 20 millones de euros.

El que está a punto de salir es Marco Verratti. El centrocampista italiano podría poner rumbo a Arabia Saudí, aunque en las últimas horas el Manchester United también ha entrado en la puja.

Encaje de piezas

Por ejemplo, la de Dembélé. El exazulgrana debutó en la segunda mitad ante el Toulouse y se le vio tan participativo como errático en la toma de decisiones. Algo que no es nuevo.

Gonçalo Ramos, de momento el fichaje más caro, no ha logrado ver portería pese a jugar los 180 minutos que registra ya la Ligue 1. De su acierto cara el gol dependerá muchas de las opciones de éxito de Luis Enrique en París. Si se queda Mbappé, un tridente con el portugués y Ousmane impone. Si no, el técnico tiene muchos deberes.