El ultimátum que Mbappé recibió de su madre: "Me jubilaré y no trabajaré para ti"

.'Inspired by KM' es una asociación que tiene como objetivo ayudar a 98 niños a cumplir con sus sueños. Se trata de un proyecto liderado por Kylian Mbappé que tiene cuatro valores fundamentales como base: aprender, comprender, compartir y transmitir. 'IBKM', que será presentada el 20 de enero, reúne a 49 niños y 49 niñas, de 9 a 16 años, de todos los niveles sociales.

Fayza Lamari, madre del futbolista, quiere que una buena parte de los ingresos del jugador del PSG vayan destinados a dicha asociación. "Le dije: '¡Yo no hago nada por debajo del 30%! Me jubilaré y haré lo que hace todo el mundo: me iré de vacaciones a las Maldivas, ¡pero no trabajaré para ti!'", asegura Fayza, según una información de 'Le Parisien'.

La madre de Kylian contó más detalles de la particular negociación que mantuvo con su hijo. "Al principio, le dije que sería al 50%. ¡Pero lo hablamos y quedó en 30!", bromeó.

Otro fragmento del reportaje con 'Envoyé Spécial' que salió a la luz hace unos días atrás, presenta a un Mbappé muy cercano y humilde. "Pagaría muchísimo ahora para poder hacer este tipo de cosas que no le parecen nada a la mayoría de la gente", aseguró el jugador del PSG y continuó: "Perdí la espontaneidad del ser humano".

A todo esto, el futuro del jugador sigue en el aire. ¿Seguriá en el PSG? ¿Se irá al Real Madrid? ¿Jugará en la Premier League? Solo Kylian sabe la respuesta.