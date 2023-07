¡Terremoto en París! El PSG no descarta sentar a Mbappé en la grada toda la temporada

Kylian Mbappé ha vuelto a los entrenamientos con el PSG en un clima de tensión por un futuro aún sin decidir Según desvela 'The Athletic', el conjunto parisino no descartaría la posibilidad de sentar al delantero la próxima temporada y que no juegue minutos

Kylian Mbappé ha vuelto a los entrenamientos con el PSG en un clima de tensión. El delantero francés sigue con su idea de continuar en París esta temporada y salir como agente libre al finalizar contrato. En cambio, el conjunto parisino lo tiene claro: o renueva o debe salir en este mercado de fichajes.

Ante la negativa del jugador a extender su contrato o abandonar el club en estos momentos, el PSG está intentando presionar para que Mbappé tome una decisión de una vez por todas.

El cuadro francés inicia su gira de pretemporada por Japón el 22 de julio y, si aún no se ha solucionado el 'culebrón Mbappé', habrá que ver si el futbolista acompañará al resto de sus compañeros al país asiático para disputar los primeros partidos del nuevo proyecto del PSG.

Según desvela 'The Athletic', si Kylian Mbappé no renueva ni tampoco decide salir, el PSG no descartaría la posibilidad de sentar al delantero la próxima temporada y que no juegue minutos.

Sin duda, esta sería una medida muy drástica y seguramente contraproducente, ya que el equipo dirigido por Luis Enrique no podría contar con uno de los mejores jugadores del mundo y perdería posibilidades de conquistar los títulos más importantes.