Leonardo: "Es el momento de que Mbappé se vaya"

El exdirector deportivo del PSG cree que "por su bien" el club capitalino debe vender a Kylian este verano "Mbappé demuestra que todavía no es un jugador capaz de guiar realmente a un equipo", añade Leonardo

Lo que suceda con el futuro de Kylian Mbappé es la gran incógnita de este mercado de verano. El delantero insiste en su idea de dar su ciclo por cerrano en el PSG una vez termine la temporada 2023/24, pero Nasser Al-Khelaïfi no quiere dejar que si estrella se vaya gratis y lo tiene claro: o renueva o se va. En esas ha opinado una persona que conoce de cerca a ambos implicados: Leonardo. Y lo tiene claro: "Es el momento de que Mbappé se vaya".

En unas declaraciones para 'L'Équipe', el que fuese director deportivo del cuadro capitalino se pronunció de forma clara aunque indicó que la salida de Kylian debe producirse "por el bien del PSG". "Es bastante posible ganar la Champions sin Mbappé", insistió sobre el gran objetivo que tiene el PSG desde que Qatar compró el club.

"El Paris-Saint-Germain existió antes de Kylian Mbappé y existirá después de él. Lleva seis años en París y en esas seis temporadas cinco clubes diferentes han ganado la Champions League (Real Madrid en 2018 y 2022, Liverpool en 2019, Bayern Munich en 2020, Chelsea en 2021 y Manchester City en 2023), ninguno tuvo Mbappé en sus filas", incidió.

Leonardo fue destituido en mayo de 2022, justamente poco después de que finalmente Mbappé renovase hasta 2024 con opción a un año más que ahora mismo no tiene intención de ejecutar. Sus divergencias con el futbolista propiciaron su despido, aunque asegura que sus palabras de ahora no tienen nada que ver con un resentimiento hacia el delantero galo.

“Es un gran jugador, no un líder”

Pese a eso, el exdirectivo del club se quedó a gusto 'rajando' contra Mbappé. "Con su comportamiento en los últimos dos años, Mbappé demuestra que todavía no es un jugador capaz de guiar realmente a un equipo. Es un gran jugador, no un líder. Es un gran goleador, no un creativo. Es difícil construir un equipo a su alrededor".

Estas palabras se suman a las de hace unas semanas cuando habló para el 'Corriere della Sera' sobre la salida de Leo Messi. "Lamento mucho lo que pasó. Leo es una persona extraordinaria y un campeón digno de entrar al Olimpo del fútbol con Pelé y Maradona. Ha hecho una elección de vida que le permitirá conciliar lo mejor posible la familia y el trabajo. Si vas a la guerra con Leo, no es probable que mueras solo. Con otros, sí", zanjó con otra 'pulla'.