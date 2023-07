¿Le dijo Mbappé a Neymar, si me pagan me voy?

Sigue el 'culebrón' de Mbappé que termina contrato en 2024 y no ha renovado El gesto de Mbappé a Neymar en el gimnasio ha levantado ampollas entre los seguidores parisinos

El gesto de Mbappé de 'dinero' a Neymar en el gimnasio del PSG, ha levantado aún más la rumorología sobre el futuro de Kylian. El jugador ahora mismo se encuentra entre 'la espada y la pared' y con una presión por parte de su club. El futuro del jugador francés no parece cerca del Real Madrid, tal y cómo admiten desde la 'casa blanca' hace pocas horas.

Para más 'inri' ha circulado un vídeo dónde Mbappé parece indicar a Neymar: '¿si me pagan, porqué no?' Este vídeo ha corrido por las redes sociales cómo la pólvora y traerá más cola y más rumorología sobre su futuro.

El gesto de Kylian Mbappé con las manos como de 'Dinero'. 🐢🤑



¿Que le dijo a Neymar?



Aunque el acuerdo entre PSG y Real Madrid sigue lejos, el culebrón no para de seguir porque el jugador no renueva con el conjunto parisino, pese a la presión de Al-Khelaïfi ha hecho sobre el jugador. Por el momento el entorno de Mbappé no ha movido ficha ni para salir del club ni para renovar su contrato.

El presidente del PSG llegó a afirmar en inicios de julio que "No vamos a permitir que el mejor jugador del mundo salga libre". Ahora, parece que el órdago se ha calmado y el jugador no ha acedido a el 'chantaje' de los parisinos. El capítulo sigue abierto y parece que tendrá muchas páginas por escribir...