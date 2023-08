Mbappé seguirá descartado en la vuelta del PSG a París

Según 'RMC Sport', el club parisino piensa seguir dejándole fuera del equipo esta próxima semana Mbappé lleva días ejercitándose con los jugadores a los que se les busca salida

El PSG lo tiene muy claro con Mbappé: o renueva o se le buscará una salida lo antes posible. El club ya decidió que no viajara a la gira por Japón con el resto del equipo como medida de presión para que tome una decisión inmediata sobre su futuro y tiene pensado hacer lo mismo de cara a esta próxima semana.

El cuadro dirigido por Luis Enrique deja atrás la gira y se instala de nuevo en su base de Poissy para preparar el inicio de la temporada, pero Mbappé no estará junto a sus compañeros.

Según apunta 'RMC Sport', el PSG, como nueva medida de presión, le ha dejado claro al crack francés que su situación no cambiará hasta que no decida renovar o aceptar un traspaso. El club parisino no piensa dejar que el jugador se salga con la suya y abandone París con la carta de libertad bajo el brazo el 1 de julio de 2024 y piensa hacer todo lo posible para impedirlo.

Tras no llevarlo a la gira por Japón por orden expresa de la dirección, ahora Luis Enrique tampoco podrá contar con él para los últimos días de preparación para la nueva temporada, con el equipo ya instalado en París. Así, Mbappé seguirá ejercitándose la próxima semana con todos aquellos jugadores con los que el PSG no cuenta para la próxima campaña y a los que se les busca urgentemente una salida.

Le tocará al asturiano lidiar con un conflicto al que aún le quedan muchos capítulos por escribir hasta el 31 de agosto. Veremos qué sucede. Si finalmente Mbappé se enroca y no piensa salir del club parisino, habrá que ver qué posición adoptan tanto la propia dirección como el propio Luis Enrique.