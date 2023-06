Mbappé se queda… pendiente de Luis Enrique

El francés quiere cumplir el año de contrato que le queda y, para el Paris Saint-Germain, como ya ha demostrado otras veces, el dinero no será lo más importante La llegada de 'Lucho' será determinante para intentar convencer a Kylian con un proyecto ambicioso

El culebrón protagonizado por Kylian Mbappé es como la materia. Ni se crea ni se destruye, se transforma. Un verano más, el delantero francés volverá a ser uno de los principales actores del mercado de fichajes. La carta que envió el futbolista al PSG para comunicar a su actual club que no activará el año extra opcional que contempla su contrato hasta el 30 de junio de 2024 ha desatado los rumores alrededor de su futuro. Abróchense los cinturones; se avecinan curvas.

Algunos medios de comunicación han asegurado que el PSG no tiene ninguna intención de dejar escapar a su joya de la corona con la carta de libertad, esto es, a cambio de nada. Y que, en caso de que Mbappé desee poner punto final a su etapa en el Parque de los Príncipes, la entidad parisina centrará todos sus esfuerzos en vender al atacante en la ventana de incorporaciones que se abrirá cuando empiece el mes de julio.

Empieza la partida

La realidad, sin embargo, es que los dirigentes del equipo francés han demostrado más de una y dos veces que, para ellos, el dinero no es una prioridad. En el pasado ya se arriesgaron a perder a Kylian a coste cero y la estrategia les funcionó: ganaron tiempo y articularon una estrategia para lograr una renovación que en algunos momentos llegó a parecer incluso utópica.

Si hay algún club que puede permitirse el lujo de rechazar ofertas desorbitadas por un futbolista que queda libre en menos de medio año, este es el PSG. El desenlace de las últimas negociaciones con Mbappé refuerza su posición: en el fútbol, no hay ningún escenario que pueda ser descartado con rotundidad. Las cosas pueden cambiar mucho en muy poco tiempo. En la capital de Francia están acostumbrados a convivir con el eterno interés del Real Madrid en el delantero y, de momento, no existe nerviosismo. Y más después de las declaraciones públicas del futbolista, cuya voluntad es cumplir el compromiso que firmó hace apenas un año.

“La temporada que viene jugaré en el PSG, todavía tengo contrato”, declaró a finales de mayo. En este contexto, es muy importante remarcar que el hecho de que Kylian no active el año de contrato opcional ahora no significa que no quiera continuar en el PSG a partir de 2024, sino que no lo desea hacer en las condiciones pactadas en su última renovación ni antes de conocer profunda y detalladamente el proyecto deportivo del equipo parisino.

El factor Luis Enrique

Y aquí, claro, entra la figura de ‘Lucho’. En los próximos días, el técnico asturiano viajará a París para relevar a Christophe Galtier en el banquillo del PSG. Aún no ha habido ningún contacto entre el exseleccionador español y Mbappé, pero su figura y su proyecto a corto plazo serán muy importantes en el desenlace del nuevo episodio del serial sobre el futuro del galo.

No se espera que Luis Enrique sea el encargado de resolver la situación, pero sí que acabe decantando la balanza hacia un costado u otro. La postura del PSG, como hemos apuntado, es muy clara: solo dejará salir a su estrella este verano en caso de que el futbolista fuerce para cambiar de aires (algo que en estos momentos no pasa por su cabeza) y de que, en ese supuesto, algún club ponga sobre la mesa una oferta astronómica.

El Madrid, pasivo

Después de todo lo que sucedió el verano pasado, Florentino Pérez no quiere cometer los mismos errores y, según las informaciones publicadas desde la capital española, todo parece indicar que el Real Madrid no realizará ningún movimiento en las próximas semanas si no ve opciones reales de fichar a Kylian Mbappé. El club blanco, consciente de que el francés quedará libre en 2024, también jugará sus cartas. De momento, el club merengue se mantiene al margen.