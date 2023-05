Galtier se pronuncia sobre el regreso de Leo Messi al equipo

El técnico del PSG ha sido preguntado por la vuelta de Leo Messi El argentino será titular en el encuentro del conjunto parisino en la Ligue 1

Tras la sanción que le impuso el PSG a Leo Messi por su viaje a Arabia Saudí, el futbolista argentino ya vuelve a estar con el equipo y como ha afirmado Galtier, será titular este próximo fin de semana en Ligue 1.

"Messi es Messi y será titular mañana", ha explicado el técnico. El astro argentino ya ha disputado 28 encuentros de liga, en los que ha sido vital para asegurar el liderato anotando 15 goles y repartiendo 15 asistencias.

Sin comentarios de la sanción

Al ser preguntado por la sanción, Galtier no quiso hablar más sobre el tema. Ya está solucionado y así lo quiso dejar claro también el francés: "Respecto a la sanción, como dije la semana pasada, no lo comento". Anterirmente ya había dicho que: "Decidí no comentarlo porque es una decisión del club".

Está con muchas ganas de jugar

Seguidamente, por eso, sí comentó como está Leo en su regreso: "Por otro lado, nos alegramos de recibir la vuelta de Leo. Se entrenó con muchas ganas. Con ganas jugar".

El próximo sábado a las 21:00 horas CET, el conjunto parisino recibe al Ajaccio en el Parque de los Príncipes en un partido clave para asegurar el título de Ligue 1. El segundo desde que Leo aterrizó en la capital francesa.