El entrenador del Linares implementará el teletrabajo en el fútbol

Su equipo compite en el grupo uno de Primera RFEF, en donde marcha séptimo El técnico, Alberto González, está en pleno proceso de separación y busca estar más cerca de sus hijas

Llegó el teletrabajo al fútbol español. El pionero será Alberto González, técnico del Linares Deportivo. Su equipo, que compite en el grupo uno de la Primera Federación, marcha séptimo y a solo cuatro puntos de la zona de playoff de ascenso a Segunda División. El entrenador lo hará en semanas alternas, según reveló él mismo en rueda de prensa. González se encuentra en pleno proceso de separación conyugal, por lo que pasará a compaginar sesiones presenciales y de teletrabajo con su club para poder estar con sus hijas durante esta etapa.

"Las circunstancias son que estoy en un proceso de separación y que este proceso, unido a la distancia hacia mi familia y a las obligaciones laborales que implica este trabajo, está dificultando un poco mi relación con mis hijas", justificó el entrenador. González comentó que "desde hace un tiempo" que vive "las dificultades de la situación", por lo que estaba en búsqueda de soluciones. "Entendí que tenía que tomar medidas y dar algún paso que me permitiera un acercamiento para mantener la relación que siempre he tenido y poder cubrir las necesidades que ellas tienen", añadió el técnico.

"En este sentido, esto empezó hace unos meses. Al darme cuenta de esta situación, así lo comuniqué al club. Comenté que a nivel personal las cosas no iban todo lo bien que me gustaría, que tenía ese tema con las niñas y que estaba viendo que algo tenía que hacer. Propuse no venir algunos lunes para estar más presente en el día a día de mis hijas, que era lo que yo y mi familia íbamos necesitando", explicó el estratega malagueño.

La solución que encontró fue la de renunciar a su puesto. "Tomé la decisión definitiva de comunicarle al club que tenía que dejarlo porque mi prioridad era la felicidad de mis hijas, poder estar con ellas y ayudarlas. La situación no era la adecuada. Le comuniqué al mismo tiempo que entendía el momento por el que estábamos pasando a nivel de club, que era muy intenso en la competición, pero tenía que dar ese paso", se explicó González, que vive su tercera temporada en Linarejos.

El entrenador compaginará su situación personal con su trabajo en Linarejos | Linares Deportivo

Primer entrenador que teletrabaja: "Algo inédito en el fútbol"

No obstante, el equipo no quería perder a su técnico, por lo que desde el Linares Deportivo le propusieron la posibilidad de teletrabajar. "La respuesta inmediata de Jesús (Medina, presidente del club) y la del resto de la directiva cuando se los comenté fue fantástica: entendieron mi situación perfectamente y me apoyaron al máximo. Lo que hicieron fue darle vueltas a un planteamiento que a mí de inicio para nada se me había pasado por la cabeza, porque es algo inédito en el fútbol, que nunca he visto y que no imaginaba que fuese posible", detalló el que se será pionero del teletrabajo como entrenador de fútbol.

"Me plantearon poder compaginarlo, buscar una fórmula con la que yo pudiera cubrir mis necesidades familiares y continuar con el proyecto, porque estaban contentos con mi trabajo. Dándole vueltas se planteó la posibilidad de teletrabajar una semana", añadió González. Con esta fórmula, Alberto dirigirá, por teléfono y desde casa, los diferentes entrenamientos y planteamientos, en comunicación directa con su cuerpo técnico. Por ende, cuando haya algún partido y el técnico esté en su semana de teletrabajo, en el banquillo del Linares se sentarán sus asistentes. "Mis obligaciones y las necesidades de conciliación familiar se podrían cubrir de esta forma, con esa semana estando presente en el día a día de mis niñas", agradeció González.