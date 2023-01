De Zerbi responde a Trossard

El belga tuvo un altercado con un compañero y, desde entonces, la relación con su técnico se ha enfriado "Creo que no me equivoqué con él. Estoy abierto a esperarlo y estoy listo para abrirle la puerta"

El Brighton es uno de los equipos de moda. Lo corrobora su gran rendimiento en la Premier. Séptima posición en la tabla y a solo tres puntos de meterse en Europa. Sin embargo, hay un jugador que no está pasando por su mejor momento. Tras un malentendido con su técnico, Leandro Trossard está apurando sus opciones para ser traspasado.

Su agente, Josy Comhair, expresó todo lo sucedido y como De Zerbi "humilló a Leandro en el grupo", indicando, asimismo, "que un traspaso es la mejor solución". La decisión está en manos del belga. Si todo apuntaba a que cambiaría de aires, después de las declaraciones de Roberto De Zerbi aún queda más claro.

"No ha pasado nada grave con Trossard. Pero últimamente no ha dado el 100% en los entrenamientos y en los partidos, eso es todo por mi parte", así respondió el técnico a la entrevista de Antonello Guerrera, de 'Repubblica'.

El problema radica en un altercado sin relevancia alguna que el belga tuvo con un compañero. Desde entonces, y tal como afirma su agente, no le ha vuelto a dirigir la palabra. La relación entre ambos se ha ido enfriando hasta llegar al punto de ser excluido del equipo. Es por ello que el entorno del jugador considera que un traspaso beneficiaría a ambas partes.

"Creo que no me equivoqué con él. La gente que trabaja dentro del Brighton conoce muy bien la situación. Estoy bien conmigo mismo. Estoy abierto a esperarlo y abrirle la puerta. Es un buen tipo y un muy buen jugador. No quiero que cambie de equipo, pero tiene que entender que tiene que trabajar con mi actitud y mi manera. Yo soy el entrenador y decido las reglas dentro del vestuario", concluye contundente.

El delantero tampoco contó para De Zerbi ante el Liverpool, así que estaría dispuesto a abandonar el club. Pese a terminar contrato en 2024, su intención sería salir antes de verano. Eso sí, 'novias' no le faltan, ya que tanto Tottenham, Liverpool y Arsenal podrían estar interesados en él.