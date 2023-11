De Zerbi: "No me gustan el 80% de los árbitros de la Premier"

El técnico del Brighton se quejó de la expulsión a uno de sus futbolistas cuando ganaban 1-0 al Sheffield El choque terminó en empate a uno y una jornada más sin victoria para las gaviotas

Roberto De Zerbi no terminó nada contento el partido ante el Sheffield United. El Brighton no pasó del empate a uno, sumó la sexta jornada seguida sin conocer la victoria y el técnico se despachó en la rueda de prensa contra el arbitraje.

¿El motivo? Una expulsión a falta de 20 minutos para el final de su futbolista Dahoud por una entrada a Ben Osborn. En ese momento, 'las gaviotas' ganaba por 1-0 el choque y con diez no supieron aguantar el resultado.

"Soy honesto y claro. No me gustan el 80 por ciento de los árbitros de Inglaterra. No es algo nuevo. No me gustan. No me gusta su comportamiento en el campo", dijo el técnico del Brighton en sala de prensa.

Sobre como cree que podría mejorar esa perspectiva respecto a los árbitros, De Zerbi no quiso contestar: "Tengo que pensar sólo en mis jugadores. No es mi trabajo. Lo acepto todo".