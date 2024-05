Giráldez: "Ningún problema con Aitana, ha sido una indisposición"

Jonatan Giráldez era un hombre feliz y también emocionado tras la final de la Copa de la Reina. Sus jugadoras habían ganado un nuevo título con una exhibición ante la Real Sociedad. También era consciente el técnico gallego de que está viviendo sus últimos días en el banquillo azulgrana. Ya anunció hace meses su compromiso con el Washington Spirit para la próxima temporada.

"Estoy muy feliz porque hemos jugado un gran partido. Teníamos muchas ganas de ganar esta copa porque el año pasado no la pudimos levantar. Creo que hemos sido muy superiores, que hemos estado muy bien y muy efectivas", dijo el entrenador azulgrana recordando que el Barça no pudo ganar la Copa de la Reina la pasada temporada tras ser eliminado el equipo alineación indebida.

Giráldez explicó las que para él habían sido las claves de una final que el Barça ya ganaba al descanso por cinco a cero.. "La clave era correr, atacar su espalda porque ahí íbamos a encontrar espacios. Teníamos que atacar la profundidad con nuestras laterales y extremos, querer la pelota al espacio, estar concentradas para que los tempos fuesen los adecuados. Hemos entrado muy bien en la segunda parte y hemos hecho tres goles más, un gran partido", resumía Giráldez, que descartaba lesión de Aitana Bonmatí, reemplazada en el descanso. "No estaba al cien por cien, no se sentía bien y con el marcador favorable hemos optado por la sustitución. No hay ningún problema, ha sido una indisposición". El entrenador del Barça tranquilizaba de esta forma a los aficionados azulgranas de cara a la final de la Champions que disputará el Barça el próximo sábado contra el Olympique de Lyon en San Mamés.

Giráldez quiso destacar la gran temporada que está realizando su equipo. "Ganar este título es un orgullo. No es el número de títulos ganados, es cómo ganas. La temporada que estamos haciendo es excelente, la concentración que estamos teniendo en este tramo de la temporada es muy buena. También en la parte extradeportiva, es importante cuidarse".

Y también habló de la capitana, Alexia Putellas, que salió al terreno de juego de La Romareda tras el descanso en sustitución de Aitana. "Ha sido una temporada muy complicada para ella por las lesiones, pero ha llegado a este tramo ya muy metida en el equipo. Está teniendo minutos y son minutos importantes". Alexia fue la encargada de recoger la copa de manos de la Reina Letizia. Una vez bajó al terreno de juego, levantó el trofeo junto a Sandro Paños. La guardameta abandonará la disciplina azulgrana este verano y, posiblemente, jugó en La Romareda su último partido con el Barça.