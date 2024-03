Ten Hag se excusa: "Ningún equipo puede lidiar con tantas lesiones..."

A pesar de la decepcionante temporada del Manchester United, que sigue a once puntos de los cuatro primeros en la Premier League, Erik ten Hag parece no tener motivos para preocuparse. El técnico holandés, que ha sobrevivido a todos los frentes que se le han presentado desde que tomase el cargo en los banquillos en Old Trafford, no esconde su optimismo con la situación a futuro de su equipo.

El entrenador holandés celebró el pasado fin de semana contra el Manchester City un centenar de partidos en los banquillos del Manchester United. El encuentro contra sus rivales en el derbi sirvió para confirmar la evidente distancia que existe entre ambos equipos, que viven momentos completamente antagónicos en este preciso momento de la temporada.

A pesar de los malos resultados del equipo, Erik ten Hag parece no tener motivos para la preocupación. El técnico holandés insistió en rueda de prensa en que su proyecto sigue 'en la dirección correcta' después de firmar 60 victorias en sus primeros 100 partidos, un récord mejor que el de Jürgen Klopp en el Liverpool o el de Mikel Arteta en el Arsenal.

Un récord lastrado por las lesiones

El entrenador de los 'red devils' se atrevió a afirmar que si no fuese por las continuas lesiones de sus jugadores, su récord durante sus cien partidos en el Manchester United hubiese sido mucho mejor: "Imaginaos si estuviesen todos disponibles, podríamos haber ganado fácilmente 75 de esos 100 partidos. Ningún equipo puede lidiar con tantas lesiones, creo que hemos jugado a los máximos niveles si tienes en cuenta la disponibilidad de los jugadores", se excusaba.

Ten Hag es ambicioso con los planes a futuro del equipo: "Estamos trabajamos para ser exitosos, necesitamos serlo. A veces las temporadas van como van, pero no aceptamos eso. Lucharemos, tenemos problemas con las lesiones de los jugadores, aunque iremos a luchar sin importar los rivales, a por la victoria", expresó.