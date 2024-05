Cara y cruz para el Barça en la recta final de LaLiga

Marc-André ter Stegen todavía tiene opciones de ganar el Trofeo Zamora por segunda temporada consecutiva. El portero alemán mantuvo su portería a cero de nuevo, en buena parte por sus buenas paradas. Tuvieron oportunidades Isi, Álvaro García y Camello, pero todos toparon con el guardameta azulgrana.

Para poder ganar el Zamora, Ter Stegen deberá jugar en Sevilla. Si no encaja, habrá recibido 26 goles en 28 partidos, con una media de 0,93 goles encajados por encuentro. Quien lidera actualmente la clasificación, Unai Simón, no tuvo minutos con el Athletic, pero deberá jugar en la última jornada para no perder el Zamora. Ha recibido actualmente 33 goles en 35 partidos, con una media de 0,94 goles encajados por partido. Si no jugase y Ter Stegen no encajase, el portero vasco cedería el liderato al verse superado por el alemán.

El tercero en discordia es el portero de la Real Sociedad, Remiro. Le han marcado 34 goles en 35 partidos, para una media de 0,97 goles por partido. Sus opciones pasan por que tanto Ter Stegen como Unai encajen en la última jornada.

Chasco para Lewandowski pese al gol

Solo falta un último compromiso para finiquitar la Liga y, de no mediar un milagro de última hora, Robert Lewandowski no alzará el trofeo que le acredita como Pichichi del campeonato español. Ayer, frente al Rayo Vallecano, lo intentó, pero un Sorloth en estado de gracia dejó bien claro que el Pichichi de esta campaña respira aires noruegos.

Robert Lewandowski cumplió con creces en un día delicado como el vivido ayer en el Estadi Olímpic. Frente al Rayo, el Barça necesitaba de un gol rápido para calmar los ánimos dentro y fuera de un terreno de juego de ambiente crispado. Y el ‘killer’ azulgrana no faltó a su cita con el gol.

Robert lo intentó por activa y por pasiva durante todo el partido. Remates de cabeza poco afortunados y algún disparo lejano sin mordiente adornaron unas estadísticas que al final solo reflejaron un gol más en su balance liguero. A falta de una jornada Lewandowski luce un total de 18 goles en LaLiga 2023-24.

Sin duda, no son registros para presumir, pero la aportación del polaco en este 2024 ha sido fundamental para que el Barça haya reaccionado, salvando los muebles la Champions League y firmado el objetivo de mínimos en la competición doméstica.

Ayer, en Montjuïc, como ya viene siendo habitual en las últimas semanas, Lewy se fue directo al banquillo minutos antes de finalizar el encuentro. Otro cambio más en su agenda, que fue recompensado con una gran ovación del público.

Póker letal en villarreal

El relevo llegó siendo conscientes de la exhibición de Alexander Sorloth frente al Real Madrid. Cuatro goles de lujo del depredador noruego que le consolidan al frente del Pichichi con un total de 23 dianas. Por el camino, además, sigue presente el ucraniano Dobvyk. En Valencia, el delantero del Girona también vio puerta y ahora presente un registro de 21 goles. Falta una jornada para la conlusión y Sorloth parte en clara ventaja.