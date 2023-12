El United quiere un trueque Sancho - Raphinha

Ten Hag ha apartado al inglés del equipo por "mala actitud" Como el United sabe que no va a a poder sacar 85 de la venta de Sancho, ha propuesto al Barça un intercambio por Raphinha

Jadon Sancho no cobró el salario que debía percibir el 1 de noviembre. El argumento que ofrece el Manchester United es que el internacional inglés está fuera de la disciplina del equipo desde que Ten Hag decidiera apartarlo del grupo por mala actitud. No entrena, no juega, no cobra.

Nemanja Matic explicó que durante su etapa como capitán del United se creó una comisión para vigilar el buen comportamiento de los jugadores: “Ocurría casi todos los días que jugadores llegaban tarde a los entrenamientos. Pogba y Sancho estaban siempre entre ellos”, dijo.

Raphinha y Jadon Sancho | Agencias

Ten Hag acabó harto de Sancho y ahora ha pedido al club que le traspase. Sin embargo, como sabe que nadie va a pagar los 85 millones que en su día invirtió el United, ha planteado intercambio de jugadores con el Barcelona.

El Manchester pone a Sancho y el Barça a Raphinha, dos jugadores que en su día costaron igual. Será importante conocer la opinión de Deco en esta operación por su condición de director deportivo y ex agente de Raphinha.

El brasileño tuvo un primer en año irregular y en este segundo una lesión le cortó su inicio de curso. Ahora ha recuperado la titularidad con la idea de recuperar su estado de forma.