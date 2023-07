Un salvavidas para Dele Alli

El futbolista del Everton sigue en su caída imparable en su carrera y podría reencontrarse con un viejo amigo este verano La última temporada estuvo cedido en el Besiktas, donde no consiguió revertir su situación

Es ahora o nunca para Dele Alli. Parecía que se iba a comer el mundo, pero el mundo se lo ha acabado comiendo a él. Hace unos años, aquel joven futbolista del Tottenham que debutaba en 2015 a las órdenes de Mauricio Pochettino prometía ser un talento generacional en la Premier League. A día de hoy, toda la ilusión se ha esfumado y algunos le consideran prácticamente un exfutbolista. Tiene 27 años y mucho perdido en su carrera. Casi todo.

Mourinho lo avisó y tenía razón

José Mourinho fue el último en intentar recuperarle, y el discurso que le dio en su día se hizo viral por el rumbo que ha tomado la carrera del centrocampista desde entonces. Ocurrió en 2020, cuando el técnico portugués dirigía a los 'Spurs' y las cámaras de Amazon Prime Video desvelaron una conversación entre Dele Alli y Mourinho.

"Quizá dentro de ti me digas que me vaya a la mierda, pero tengo que decirte exactamente lo que pienso. No sé si es por tu estilo de vida, si en un periodo eres un magnífico profesional y en otro eres un fiestero... No lo sé, no tengo ni idea. Yo tengo 56 años ahora y ayer... ¡ayer! tenía 20. El tiempo vuela. Y un día te arrepentirás, creo, si no alcanzas lo que puedes alcanzar. Sólo quiero decirte que te arrepentirás. Deberías exigirte más de ti mismo, no yo exigirte a ti, no yo", le confesó.

Dele Alli, jugador del Beskitas, vive una complicada situación en el club | Twitter @FootyAccums

Y el tiempo le acabó dando la razón. El Everton apostó por él en enero de 2022 tras decir adiós al Tottenham, que lo dejó marchar tras cumplir su contrato y poniendo fin a sus siete temporadas en el club. A la vista está de que tampoco pudo remontar el vuelo en Liverpool. 13 partidos disputados con los 'Toffees', muchas dudas y una cesión al Besiktas para ahorrarse el 'problemón'.

En Turquía, 15 partidos disputados entre todas las competiciones, abucheado por sus propios aficionados y apartado por el entrenador. Protagonista de escándalos extradeportivos como cuando fue 'cazado' consumiendo gas de la risa junto a sus amigos o discutiendo de madrugada con una recepcionista de un hotel. Hasta hoy.

Una última oportunidad

Y Mauricio Pochettino que puede ser su salvador. El actual técnico del Chelsea, que fue quien le 'descubrió' en su etapa en el Tottenham y vio sus mejores momentos como futbolista, quiere ayudarle en este momento tan delicado.

En el norte de Londres ambos vivieron su mejor etapa como entrenador y futbolista, el argentino ganando experiencia en la Premier con un equipo que llevó hasta la final de la Champions y el de Milton Keynes ganándose un lugar como habitual en la selección. Ahora 'Poche' vuela en un proyecto Champions, y Dele Alli sigue intentando encontrarse.

Pochettino, en un partido de Champions con el Tottenham | VALENTÍ ENRICH

El argentino ha querido pronunciarse sobre su situación. "Quiero ayudarle. Aún es joven. Por supuesto que tiene la mentalidad necesaria. Quiero hablar con él y ver lo que está pasando. Espero tener tiempo para llamarle y hablar con él porque es un gran chico", confesó el técnico del Chelsea.

Por ahora, y según apuntan desde Inglaterra, Dele Alli se unirá al resto de sus compañeros para iniciar la pretemporada en el Everton. Su contrato con los 'Toffees' vence en 2024, por lo que su futuro sigue siendo una incógnita. Sean Dyche le ha ofrecido una última oportunidad para demostrar que todavía tiene fútbol en sus botas.