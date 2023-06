El rompecabezas que tiene Pochettino en el Chelsea

El técnico argentino tendrá que hacer muchas modificaciones a la plantilla para hacer del conjunto 'blue' un equipo competitivo Todd Boehly eligió al ex del PSG para devolver al Chelsea al lugar que le corresponde

El 'mega proyecto' del Chelsea ha atravesado una dura crisis esta temporada. Duodécimos en Premier League por detrás de equipos como Crystal Palace, Fulham o Brentford, el conjunto 'blue' no disputará ninguna competición europea el curso que viene. Para enderezar el rumbo, Todd Boehly eligió a Mauricio Pochettino, que tendrá que hacer muchos cambios en la plantilla para devolver a los londinenses al lugar que les corresponde.

El argentino, sin equipo desde el verano pasado tras poner punto y final a una etapa complicada en el PSG, asume un emocionante reto en Londres que arrancará con una obligada reestructuración de la plantilla.

UNA LIMPIEZA OBLIGADA

Con hasta 32 futbolistas, Pochettino deberá recortar mucho el vestuario. Los primeros en poner rumbo a otro lugar serán los cedidos que llegaron a Stamford Bridge esta temporada.

Sobre el papel, ni Joao Félix ni Denis Zakaria continuarán en el Chelsea. En el caso del atacante del Atlético de Madrid ya está más que confirmado. Enrique Cerezo, presidente de la entidad rojiblanca, aseguró hace unos día que Pochettino "no cuenta con él" y que por el momento no tienen "nada previsto todavía" con el luso. Sobre el jugador de la Juventus, el cuadro inglés no aprovechará la opción de compra y regresará al conjunto italiano, tal como adelantó Fabrizio Romano.

Joao Félix regresará al Atlético tras su cesión al Chelsea | EFE

En cuanto a los futbolistas que son propiedad del Chelsea y están cedidos en otro club, habrá que ver qué sucede. Romelu Lukaku (Inter de Milán), Callum Hudson-Odoi (Bayer Leverkusen), Ethan Ampadu (Spezia), Malang Sarr (Mónaco) o Tiemoué Bakayoko (AC Milan) podrían no entrar en los planes de Pochettino.

Lukaku ha recuperado buenas sensaciones en el Inter de Milán | AFP

El que más posibilidades tiene de seguir en el Chelsea la próxima campaña es el delantero belga, que ha recuperado buenas sensaciones en el Inter de Milán. El CEO del conjunto italiano, Giuseppe Marotta, explicó que "Lukaku ama al Inter y quiere quedarse", pero reconoció que "no hay negociaciones con el Chelsea" para que esto suceda. Teniendo en cuenta que el equipo londinense desembolsó 113 millones de euros por él en verano de 2021, una nueva oportunidad en Stamford Bridge sería más que realista.

EN LA RAMPA DE SALIDA

El Chelsea tiene la necesidad de vender. Es por ello que son varios los futbolistas que tienen grandes opciones de abandonar el club. El primero de ellos, Pierre-Emerick Aubameyang. El gabonés saldrá con total seguridad en junio como agente libre y su deseo sería ir al Barça, aunque también tiene jugosas propuestas de Arabia.

La salida de Aubameyang del Chelsea, cada vez más cerca | EFE

Con la marcha de Benzema del Real Madrid rumbo al Al Ittihad, el nombre de Kai Havertz ha ganado mucha fuerza en la última semana. El alemán sería una de las grandes opciones, junto a Harry Kane, para reforzar la delantera blanca. También Mateo Kovacic. Según Fabrizio Romano, el Manchester City ya habría iniciado conversaciones para fichar al croata, que termina contrato en junio de 2024.

Pochettino debe resolver la situación con N'Golo Kanté. El futbolista francés termina contrato en verano y su futuro está totalmente en el aire. Hace unos meses varios equipos iban tras él. El Barça era uno de ellos. No obstante, la situación ha dado un buen giro y parece que su destino más fiable sería Arabia Saudí.

El destino más probable de Kanté es Arabia | AFP

Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Édouard Mendy, con buen cartel en Europa y poco protagonismo durante la temporada (ninguno pasa de los 1000 minutos disputados en Premier League) ttambién podrían abandonar Stamford Bridge.

Por último, el caso de Mason Mount, un poco más especial. El joven inglés fue una de las grandes irrupciones de aquel Chelsea que no podía fichar. Sin embargo, no ha sido importante este año porque no quiere alargar su situación contractual (que termina en junio de 2024). No sería de extrañar que acabe saliendo.

Mason Mount no renueva con el Chelsea y varios clubes de la Premier van detrás de él | Agencias

LOS QUE QUEDAN POR LLEGAR

Tres fichajes ya estan cerrados para la temporada 2023-24. Christopher Nkunku, Malo Gusto y Andrey Santos. A falta de anunciarlo, el Chelsea tiene un preacuerdo firmado con el atacante del RB Leipzig, que será 'blue' a cambio de 60 millones de euros. En el caso del lateral francés y el mediocentro brasileño, que ya están presentados, se incorporarán procedentes del Olympique de Lyon y el Vasco de Gama.

Nkunku será jugador del Chelsea en la temporada 2023/24 | @RBLeipzig

Además, son muchos los futbolistas que suenan para aterrizar en Londres de cara al curso que viene. Osimhen, Caicedo, Mané, Onana... Muchísimos. Si hay algo claro, es que para que pueda llegar alguien más Pochettino deberá acabar con el 'overbooking' exagerado que hay en Stamford Bridge.