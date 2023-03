Rajada de Ten Hag tras la goleada del Liverpool

El técnico del United se mostró "enfadado" tras la contundente derrota contra el Liverpool (7-0) "Cometimos un error justo antes del descanso y en la segunda parte desaparecimos", explicó el técnico

Erik Ten Hag, técnico del Manchester United, aseguró, tras perder 7-0 contra el Liverpool que está "enfadado" y calificó la actuación de su equipo como "poco profesional".

El Manchester United igualó la peor derrota de su historia al caer 7-0 en Anfield este domingo ante el Liverpool en el Clásico de Inglaterra. "Creo que jugamos una primera parte decente, cometimos un error justo antes del descanso y en la segunda parte desaparecimos. No estuvimos a nuestro nivel, no jugamos como un equipo y ha sido poco profesional. Sí, estoy enfadado", dijo Ten Hag en Sky Sports.

"Estoy sorprendido porque, por lo que he visto en los últimos meses y semanas, este equipo es resiliente y tiene una actitud ganadora. En la segunda mitad no hemos tenido nada de eso. No hemos seguido nuestro plan y no hemos hecho nuestro trabajo".

"Hemos visto en el pasado que podemos recuperarnos. Después de lo que nos pasó contra el Brentford, contra el Manchester City... Esto ha sido un paso atrás y no es aceptable. Es un toque de realidad y tenemos que aprender de ello", admitió el técnico holandés.