Presión añadida para Graham Potter

El técnico británico en el punto de mira y al exentrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, en la agenda de la cúpula del combinado londinense Nagelsmann sería una importante y atractiva apuesta que gusta en Stamford Bridge y que podría darle un nuevo aire al club londinense

A once días del inicio de la eliminatoria de la Liga de Campeones del Chelsea ante al Real Madrid, el combinado londinense cosechó una dura derrota liguera ante el Aston Villa de Unai Emery (0-2). Un golpe duro que agravó la situación de los 'blues' y de Graham Potter, con Julian Nagelsmann acechando en el horizonte.

Después de haber ganado tres de sus anteriores cuatro encuentros, cuando intuía una reacción del equipo que esperaba desde hace meses, el Chelsea recayó en los mismos problemas de toda la temporada. Una situación que deja al técnico británico en el punto de mira y al exentrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, en la agenda de la cúpula del combinado londinense en el caso de que se pueda producir un cambio al mando de los banquillos.

Pressure again on Graham Potter after board always supported & backed him — now Chelsea drop out of PL top half. 🚨🔵 #CFC



“We need fans support on Tuesday”, Potter said.



ℹ️ Understand Julian Nagelsmann has always been appreciated by Chelsea as future top coach, one to watch. pic.twitter.com/r3PsQ7TnU5