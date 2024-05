Una ginecóloga se queda sin palabras ante lo que ha hecho el marido de una mujer en pleno parto

El nacimiento de un hijo es uno de los momentos más especiales de la vida. No obstante, hay personas que afrontan este momento de una forma peculiar. Una ginecóloga ha explicado en su perfil de TikTok lo que ha sucedido durante uno de los partos que ha asistido esta semana.

La profesional de la salud ha definido esta situación como "una de las cosas más increíbles que creo que me ha pasado nunca con ningún acompañante". La mujer que atendía llevaba unas 20 horas en trabajo de parto: "Está cansada. Ella quería epidural y no le acababa de hacer efecto, no puede más. Para mí es un momento de admiración máxima, hacéis un esfuerzo titánico".

Sin embargo, en este momento llegaba la polémica: "Cuando está diciendo voy a tirar la toalla no puedo más Martina sácamela, de repente veo al marido jugando al Candy Crush y digo eh... le tuve que llamar la atención", explicaba la especialista en el vídeo publicado.

Además, afirma que tuvo que indicarle que tenía que estar apoyando a su mujer. "Le cogéis la mano, le das agua, le secas la frente, le das soporte emocional. Me da igual, pero tienes que estar aquí. No puedes estar jugando al Candy Crush". Finalmente, afirmaba que "los acompañantes tenéis unas parejas que están haciendo un esfuerzo absolutamente heroico y os necesitan".