Pep Guardiola se sincera: "Es una de las temporadas más duras"

No importa si lo has ganado todo o si, por tu 'culpa', el club del que formas parte ha hecho historia. Porque el fútbol no tiene memoria. Si no, que se lo digan a Pep Guardiola, que la temporada pasada conquistó el triplete con el Manchester City, sin olvidarnos de que, por fin, levantó la primera Champions League de la historia del club.

A día de hoy, el técnico de Santpedor puede presumir y decir bien alto que su equipo sigue vivo en las tres competiciones que le volverían a dar el deseado y costoso triplete. Están terceros e inmersos en la carrera por la Premier - a un punto de Arsenal y Liverpool -, se jugarán el pase a la final de la FA Cup ante el Chelsea y el miércoles recibirán al Real Madrid para disputar la vuelta de los cuartos de la Champions.

UN AÑO LARGO Y MUY EXIGENTE

Y es cierto que tanto la lucha a tres bandas por el título liguero, el desgaste físico y mental de la eliminatoria contra el conjunto blanco, y la infinidad de lesiones que ha ido sufriendo a lo largo de la temporada, no lo están poniendo nada fácil. Por ello Pep no ha dudado en afirmar que se trata de la temporada más dura en años.

"Sabemos para qué jugamos", dijo en la previa del Luton. "Ellos saben lo difícil que ha sido esta temporada por muchas razones, tal vez sea una de las temporadas más difíciles a las que nos hemos enfrentado".

"It's getting worse and worse and worse."



Eso sí, confía plenamente en su plantilla, suficientemente capacitada para cerrar el año de la mejor manera posible. "Sabemos lo que tenemos que hacer. Lo hicimos. La gente dice: 'lo has hecho, así que vas a ganar'. No, no se trata de eso. Pero lo hemos hecho y sabemos exactamente lo que tenemos que hacer".

EL PROBLEMA DE LAS LESIONES

"Necesito descansar". Dos palabras que evidencian lo duro que fue el primer asalto en el Bernabéu. Rodri, una de las piezas más importantes en el esquema de Pep, suma 41 partidos en todas las competiciones y ha completado los noventa minutos en casi todos ellos. Y el partido ante el Luton podría ser el escenario ideal para recargar fuerzas de cara al decisivo duelo del miércoles en el Etihad.

Rodri terminó muy desgastado físicamente tras la ida de los cuartos de final ante el Madrid / EFE

Aunque Pep no parece opinar lo mismo. "Estoy bastante seguro de que Rodri estará listo para mañana. Lo conozco porque después del partido de Madrid estaba cansado porque era duro. Él vino de Crystal Palace y también fue muy duro, pero lo conozco. Llegará y dirá: "Estoy bien, estoy listo", mencionó ayer en rueda de prensa.

"No es sólo Rodri. Me encantaría dar descanso a los centrales pero no los tenemos. Estamos en un gran, gran problema. Por eso no pueden descansar". Ante el Madrid jugaron John Stones y Rúben Dias en el eje, acompañados de Akanji y Gvardiol en los costados. Nathan Aké y Kyle Walker son bajas, por lo que el técnico no puede llevar a cabo las rotaciones que le gustaría hacer.