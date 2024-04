El susto del City en su viaje a Madrid

El Santiago Bernabéu fue testigo de un auténtico espectáculo futbolístico. Seis goles - mejor dicho - golazos fueron prueba de ello. Bernardo Silva, Camavinga - y Rúben Dias -, Rodrygo, Phil Foden, Gvardiol y Fede Valverde fueron los autores de los tantos. Rüdiger y Haaland protagonizaron un bonito e interesante duelo y algunos otros pasaron bastante desapercibidos. Aunque hubo un futbolista clave en el City que no pudo participar en la tan decisiva cita.

Desvelaba Pep Guardiola su once para el partido y saltaba la sorpresa: Kevin De Bruyne se quedaba en el banquillo. ¿Por qué iba a reservar a una de sus estrellas? Era toda una incógnita. Porque desde que superara la lesión que sufrió justo al inicio de la temporada, su presencia estaba siendo clave en el equipo, habiendo participado en 16 goles en 14 partidos disputados.

"No se encuentra bien", apuntaba el rotativo inglés 'The Daily Mail', y lo cierto es que el belga se encontraba indispuesto, por lo Pep Guardiola no tuvo otra alternativa que dejarle en el banquillo.

PREOCUPACIÓN 'CITIZEN'

De hecho, otro medio inglés, 'Daily Star', asegura que De Bruyne cree que sus náuseas y vómitos habrían sido causados por algún alimento que ingirió en el hotel del equipo pocas horas antes de que el balón empezara a rodar en el Bernabéu.

Por lo tanto, se generó cierta preocupación en las filas del conjunto 'citizen', ya que tantos los jugadores como el 'staff' reciben el mismo menú en un día de partido y siguen un plan de dieta estricto. Y al club le inquietaba que el belga no fuera el único jugador que no pudiera jugar por intoxicación alimentaria, teniendo en cuenta que Kyle Walker y Nathan Aké ya eran bajas por lesión.

Kevin De Bruyne se 'comió' al Crystal Palace con un doblete y una asistencia (2-4) / EFE

"Tuvimos una reunión y él estaba listo, pero cuando llegamos aquí al vestuario comenzó a vomitar, vomitar, se siente mal", contó Pep a 'TNT Sports' antes de medirse al conjunto blanco. "Él dijo: 'No estoy listo'. Es lo que es. Otros jugadores van a jugar y están listos para jugar 180 o 90 minutos. Todos van a ayudar", añadió.

Por suerte para el City, ha quedado todo en un susto y Kevin se ha reincoporado a los entrenamientos ya recuperado de su indisposición, por lo que estará disponible para el técnico de Santpedor el próximo sábado en la visita al Luton.