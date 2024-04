¿Por qué el Liverpool quiere a Amorim para sustituir a Klopp?

Xabi Alonso seguirá en el Bayer Leverkusen. No se irá ni al Real Madrid ni al Liverpool. Así que los ‘Reds’, que se quedarán sin Jürgen Klopp a final de temporada, ya tienen a su favorito (según varias fuentes, con acuerdo verbal incluido) para dirigir al equipo tras la marcha del alemán. Según 'Sky Sports', ya hay acuerdo verbal entre el club y el nuevo técnico para tomar las llaves del banquillo de Anfield hasta 2027.

Se trata de Ruben Amorim, actual entrenador del Sporting de Portugal, líder de la liga con cuatro puntos de ventaja sobre el Benfica con un partido menos por disputar. Es cierto que el técnico de 39 años no tiene experiencia en equipos de primerísimo nivel en Europa, pero en Portugal se ha ganado a pulso un respeto enorme. "En Portugal, Rúben es una gran figura. Los seguidores del Sporting lo idolatran por haber ganado la liga durante 19 años y han olvidado rápidamente que costó mucho dinero al club. Sus adversarios también le tienen un claro respeto", asegura Francisco Carvalho, periodista del medio portugués 'Zero Zero'.

Desde su llegada a Portugal, Amorim ha conseguido éxitos. Ganó la Copa la temporada 2019/20 con el SC Braga con solo tres semanas en el cargo. La siguiente temporada, la 2020/21, dio el salto al Sporting de Portugal, donde ganó ese mismo año la Liga, un título que no se celebraba en el José Alvalade desde hacía 19 años. Además, ganó otras dos Copas (2020/21 y 2021/22) la Supercopa (2021/22) y llegó a unos cuartos de final de la Europa League eliminando al Arsenal de Arteta.

Rúben Amorim en el banquillo del Sporting de Lisboa / EFE

Más allá de por su palmarés, Amorim se ha ganado el respeto por un motivo muy importante: la autocrítica. Carvalho asegura que "tiene una gran capacidad para comunicar, sin miedo a admitir errores y a hablar de temas difíciles, pero sin entrar casi nunca en polémicas”. Sin embargo, algo que interesa mucho a los seguidores del Liverpool es cómo juegan sus equipos y qué puede aportar al Liverpool, de cerrarse su llegada, claro está.

UN 3-4-3 MUY IDENTITÁRIO

Una de las señas de identidad del entrenador luso es su particular 3-4-3. “Él a sido muy fiel a su 3-4-3, tanto en el SC Braga como en el Sporting de Portugal, encontrando siempre soluciones para mantenerlo -a veces mediante adaptaciones- incluso cuando faltaban algunos jugadores clave. Le gusta construir desde atrás y dando mucha importancia a sus centrales, especialmente en salida de balón, uno más posicional y otros dos con capacidad de pase y progresión. Los carrileros suelen ser muy ofensivos y rápidos. En el centro del campo, le gusta tener un centrocampista con gran capacidad de recuperación (Palhinha, Ugarte y ahora Hjulmand) y a un centrocampista más trabajador y de área (Matheus Nunes, Daniel Bragança o Morita), aunque ahora Hjulmand tiene esa capacidad de llegar al área. Arriba busca jugadores móviles, que generen espacios. Con Gyökeres (el nueve) el equipo busca muchas diagonales", explica sobre su modelo de juego.

Hjulmand, disputando un balón con Neves / EFE

Amorim presiona 'a lo Klopp' y eso es un factor muy importante a tener en cuenta. Primero, pensando en su encaje en el equipo y el cambio que puede suponer para los jugadores que han estado más tiempo a las órdenes del alemán. Segundo, pensando en la adaptación que puede tener a la Premier League. Los delanteros son los encargados de cerrar los carriles interiores, permitiendo que los pivotes suban sus líneas y, de esta manera, tratar de ahogar al rival en su campo. En caso de que el juego vaya por los costados, es el extremo el encargado de presionar con todo mientras un pivote y el carrilero hacen las ayudas. Es decir, un entrenador que busca la verticalidad (como Klopp), que basa su juego en dominar al rival con el balón, pero sin renunciar a hacer daño constantemente.

"PARECE LA ELECCIÓN PERFECTA"

“El fichaje por el Liverpool, si se produce, es obviamente un gran paso para alguien tan joven y con una carrera tan corta, pero Rúben Amorim ha dejado su huella en el Sporting con pocos recursos y ha demostrado esta temporada lo que puede hacer cuando se le dan los refuerzos necesarios. En términos de inversión, dada la similitud de proyectos e incluso entre Amorim y Klopp, parece la elección perfecta, pero su llegada obligaría casi con toda seguridad a los 'Reds' a realizar algunos fichajes, sobre todo para implantar el 3-4-3. Sin embargo, y aunque es una misión difícil, lo tiene todo para aliviar la marcha de una leyenda como Klopp", valora sobre su llegada.

Rúben Amorim, junto a Coates durante un partido del Sporting de Portugal / EFE

Efectivamente, el Liverpool debería pasar por el mercado para reforzar su equipo si tiene la intención de traer a Rúben Amorim. No tendría sentido traer al portugués pero tratar de cambiar su identidad. Por lo tanto, para mantener el 3-4-3, un central 'top' tendría que llegar a Anfield en verano.

EN BUSCA DE UN CENTRAL 'TOP'

Un buen once que se podría formar sería el siguiente: Soboszlai y Salah en los extremos, Darwin Núñez en la punta de ataque, con Luis Díaz y Trent Alexander-Arnold en los carriles. La sala de máquinas podría ser para Alexis Mac Allister y Wataru Endo. Van Dijk comandaría la defensa, acompañado de Konaté en el perfil derecho y un buen central zurdo en la izquierda. Evidentemente, Alisson bajo palos.

Nada más lejos de la realidad, Amorim es entrenador del Sporting y lo será como mínimo hasta final de temporada. Pero de firmar por el Liverpool hay que entender una cosa: no es un entrenador que asegure títulos al instante, pero sí un proyecto interesante y muy meditado. “El que sustituya a Klopp tendrá mucha responsabilidad. Amorim no promete títulos inmediatos, entre otras cosas porque estamos hablando de la Premier League, pero sí promete buen fútbol y un vínculo fuerte con los fans. El encaje entre Amorim, el Liverpool y Anfield, si se materializa, tiene mucho potencial, pero tendrán que ser pacientes, entre otras cosas, porque peleará con equipos como el Arsenal y el City, ya más desarrollados en muchos aspectos".