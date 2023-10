Onana sale en defensa de Garnacho por una posible sanción racista

El argentino tuvo que eliminar una publicación de sus redes sociales por la forma en la que se dirigía a Onana El guardameta ha salido en defensa de su compañero tras las investigaciones de la Federación Inglesa

Si el Manchester United consiguió los tres puntos frente al Copenhague fue, en gran parte, por André Onana. El camerunés se erigió como el héroe en una jornada clave para las aspiraciones del conjunto 'red devil' en la competición europea, ya que de haber perdido se habrían descolgado de la lucha para clasificarse a octavos.

El guardameta, quien no estaba pasando por su mejor momento anímico debido a sus malas actuaciones individuales, recibió felicitaciones tanto dentro como fuera del campo por parte de sus compañeros, aunque algunas de ellas generaron cierta polémica.

Después de la victoria, Alejandro Garnacho no dudó en publicar una imagen del momento cumbre en el encuentro. No obstante, la celebración conjunta tras producirse la parada de Onana a Jordan Larsson (hijo de Henrik) quedó opacada por la descripción de la misma, dado que se incluían los emoticonos de un gorila.

El futbolista argentino, pese a que no tenía ningún tipo de connotación racista su mensaje, no dudo en borrar la publicación al conocer las posibles consecuencias a las que se enfrentaba.

🔴🇦🇷 FA have been investigating into Garnacho’s social media post in which he used gorilla emojis over a picture of Andre Onana's penalty save.



🇨🇲 Onana replies: “People can’t choose what I should be offended by. Garnacho meant power and strenght. This should go no further”. pic.twitter.com/k6kea9Iwgz