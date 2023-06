OFICIAL: ¡Havertz, nuevo jugador del Arsenal!

El alemán recala en el Norte de Londres a cambio de 75 millones de euros Campeón de la Champions con el Chelsea, firma un contrato hasta 2028

El delantero del Chelsea, Kai Havertz, es nuevo jugador del Arsenal a cambio de 75 millones de euros. Tras meses de rumores, el campeón de Europa con el equipo blue en 2021 firma un contrato hasta el 30 de junio de 2028.

El alemán, que tiene 24 años y un vínculo que le retiene en Stamford Bridge hasta 2025, es uno de los movimientos más importantes del mercado Premier: el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, tendrá a su disposición a un futbolista de gran talento que encaja como un guante en su pizarra.

"Es súper emocionante para mí unirme a este increíble club y ser parte de la familia Arsenal. Este club tiene una historia tan grande, y espero que podamos lograr muchas cosas. La mentalidad en la plantilla del Arsenal es muy alta y eso se nota", apuntó.

