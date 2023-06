Arteta quiere culminar su obra en el Arsenal

Aunque el ganador de la Premier fue el mismo que el de las últimas dos temporadas, el City de Guardiola, los 'gunners' volvieron a ser competitivos con un proyecto muy ilusionante La próxima temporada volverá a sonar el himno de la Champions en el Emirates, y el técnico español quiere aprovechar el mercado para apuntalar la plantilla par ala gran ocasión

Si para algo sirvió la temporada del Arsenal de Mikel Arteta fue para demostrar que en el fútbol aún vale la pena dejar las urgencias a un lado y apostar por una idea y un proyecto que la desarrolle a largo plazo. No hay nada más valioso que el tiempo, y con él, los 'gunners' volvieron a ser competitivos en la Premier, aunque al final el ganador fue el mismo de las últimas dos temporadas, el imparable Manchester City de Pep Guardiola.

Los londinenses constataron que definitivamente están de vuelta, ahora sí, con motivos para ilusionarse de verdad. La obra del técnico vasco no está acabada, ni por asomo, pero muchos ya perciben su belleza. La próxima temporada, que arrancará más pronto que tarde, devolverá el himno de la Champions al Emirates, algo que no sucedía desde la 2016/17, y Arteta y su 'staff' quieren aprovechar al máximo el mercado de fichajes para solventar el gran problema del curso pasado: la profundidad de la plantilla.

Obviando a los porteros, hasta seis jugadores del Arsenal superaron los 3.000 minutos en Premier: Gabriel (4.133'), Saka (3.744'), Xhaka (3.702'), White (3.469'), Martinelli (3.440') y Ødegaard (3.404'). Por parte del City, ninguno. Rodri, el jugador de campo más usado por Guardiola, se quedó en 2.920'.

UN CENTRO DEL CAMPO DE ÉLITE

La medular de Arteta ha sido una delícia esta temporada, pero Arteta quiere llevarla al siguiente nivel. El primero que apunta a salir es Granit Xhaka. El mediocentro de 30 años finalmente ha mostrado lo que se esperaba de él en Londres y, con la espinita sacada, ya tiene las condiciones acordadas para sumarse al proyecto de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen.

Otro de los que podría salir del cuadro inglés es Thomas Partey. El futbolista ghanés y el club estarían buscando distintas soluciones para su salida si se da una oportunidad adecuada para su venta. Hay interés por parte de clubes de Arabia Saudí, aunque también le siguen algunos equipos de Europa.

Granit Xhaka y Thomas Partey apuntan a dejar el Arsenal en este mercado de fichajes | EFE

Con estas dos posibles salidas, Arteta buscaría hasta dos centrocampistas en el mercado. La gran prioridad es Declan Rice. Según informa Fabrizio Romano, el principal problema es la estructura de pago. El West Ham rechazó la segunda oferta 'gunner' de 90 millones de libras (75 fijos más 15 en variables) porque consideran que los complementos son difíciles de cumplir, aunque habrá tercera oferta.

El pivote inglés ayudaría al Arsenal a entrar en una nueva dimensión. Su jerarquía y capacidad para dominar el juego le convierten en un jugador determinante, que sin duda podría ejercer de faro del equipo en la base y, al mismo tiempo, de muro de contención. Además, de perder a Xhaka, líder indiscutible dentro del terreno de juego, Arteta recuperaría con Rice a una pieza con liderazgo.

Declan Rice, la gran prioridad del Arsenal en el mercado de fichajes | EFE/AFP/SPORT

El 'Plan B' es Roméo Lavia, aunque la llegada de Rice no impediría su llegada al Emirates. Eso sí, no habrá ninguna oferta por el futbolista de 19 años hasta que se cierre el trato con el inglés. Por el momento,el Southampton no tiene ningun tipo de prisa y se frota las manos pensando en lo que puede llegar a ingresar por el joven talento belga, que está en el radar de muchos otros equipos.

Otra de las opciones, aunque es la que suena con menos fuerza, es Ilkay Gündogan, que vendría libre tras terminar contrato con el Manchester City. Por el momento, tal como señala Fabrizio Romano, el Arsenal solo ha mostrado interés por el jugador, que tiene una oferta del cuadro de Guaridola para renovar, del Barça y de varios clubes de Arabia Saudí.

HAVERTZ, PRÁCTICAMENTE HECHO

Arteta también quiere algo más en ataque, un perfil distinto al que aporta Gabriel Jesús, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli o Leandro Trossard. Todo apunta a que Kai Havertz, futbolista del Chelsea que estuvo muy ligado al Real Madrid con la salida de Karim Benzema, será la nueva arma ofensiva del Arsenal.

Kai Havertz ya ha comunicado al Chelsea su intención de salir en el mercado veraniego | EFE

El alemán quiere fichar por el equipo de Londres, con el que ya tendría apalabrado un contrato de cinco años, y su capacidad de jugar en cualquier parte del tridente de ataque le convierte en una pieza perfecta para completar el puzle en la delantera. El traspaso, muy avanzado, se cerraría por unos 65 millones de libras.

POLIVALENCIA EN DEFENSA

Jurren Timber, uno de los obejtivos del Arsenal para la zaga, casa perfectamente con la idea de juego que propone Arteta. El neerlandés cumple tanto de central como de lateral diestro y tiene la capacidad de jugar el balón con tranquilidad y criterio en cualquiera de los dos roles. Ajax y Arsenal deben acordar un precio por el traspaso, que superará los 30 millones de libras. Según información del 'De Telegraaf', el conjunto 'gunner' le habría ofrecido un contrato de cuatro o cinco años y percibiría 150 mil libras a la semana.

Jurrien Timber, uno de los objetivos del Arsenal por su polivalencia | Agencias

Su polivalencia y capacidad de rendir en distintos perfiles (tanto de central como de lateral derecho) serían claves para dar descanso al resto de la zaga. La fatiga y la carga de partidos fue uno de los puntos clave de la caída del Arsenal en Premier League.

RENOVACIONES Y RESCISIONES

El único jugador del Arsenal que queda libre a partir del 30 de junio es Reiss Nelson, aunque el club informó que acordó verbalmente renovar hasta junio de 2027 con opción a una temporada más. Misma operación con William Saliba. El central francés, con contrato hasta verano de 2024, se convirtió en uno de los intocables de Arteta tras regresar de su cesión en Marsella y al volver de las vacaciones ampliará su vinculación hasta junio de 2027, con opción a una temporada más.

William Saliba renovará con el Arsenal hasta 2027, con opción a un año más | EFE

Sin embargo, la entidad londinense decidió prescindir de Ainsley Maitland-Niles. El inglés, que terminaba contrato el próximo 30 de junio, no entra en los planes de Mikel Arteta y es agente libre desde el pasado 16 de junio.

Habrá que ver cómo actúa el Arsenal durante el mercado. En invierno tuvo el incordio constante del Chelsea, que le fastidió varias operaciones como la de Joao Félix o Mykhailo Mudryk, entre otros, aunque al final acabaron salvando la papeleta con nota, firmando a futbolistas con experiencia en la liga como Jorginho o Leandro Trossard, y a opciones de futuro como Jakub Kiwior.