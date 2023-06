Arteta: "En muchos momentos, sí me vi ganador de la Premier"

El técnico 'gunner' reflexionó sobre la temporada del Arsenal y también sobre Kai Havertz y el mercado de fichajes veraniego Ha descrito en la entrevista a Havertz como un "jugador talentoso", el Arsenal se acerca a materializar un acuerdo con el Chelsea

El técnico 'gunner' Mikel Arteta Amatriain reflexionó sobre la temporada del Arsenal en la Premier League 2022/23 y también sobre Kai Havertz, el mercado de fichajes veraniego y la identidad del club y su resurgimiento tras unos años de incertidumbre y dudas.

Además de asegurar el segundo puesto en la Premier League y ganar la FA Cup y la Community Shield, Mikel Arteta ha logrado elevar el valor de la plantilla del Arsenal en una impresionante suma de 369 millones de euros desde su llegada. Actualmente, el valor de mercado total del equipo aumenta a 976 millones, lo que representa durante un aumento de 366 millones en comparación con hace un año y un incremento de 369 millones la era de Arteta. Jugadores como Saka, cuyo valor se sitúa en 120 millones de euros, Odegaard con 90 millones y Gabriel Martinelli con 80 millones, son ejemplos claros de cómo Arteta ha conseguido recapitalizar al Arsenal.

Una entrevista para los compañeros del diario MARCA en la que el técnico se ha destapado sobre el proyecto 'gunner' y su evolución desde su llegada.

Devolver la ilusión a los aficionados 'gunner'

"Esto empezó tres años atrás. Yo era ayudante de Pep en el City, jugábamos contra el Arsenal y veía que se había perdido el alma del club. No se disfrutaba, no se sentía. Yo sabía que estaba la opción de, poco después, estar en el otro banquillo y sabía que este club es tan grande que había que conectar equipo-afición. Ha costado hacer y deshacer... y ahora me siento feliz. Tenemos una identidad clara, existe unión y estamos llenos de energía. Eso es lo más grande. De arriba abajo, todos empujan en la misma dirección. Damos al fan algo con qué soñar y estar orgulloso. Y ahora, hay que ganar más", explicó Mikel Arteta.

Tras una longeva era de Wenger, el Arsenal perdió la ilusión por luchar por todos los campeonatos de la competición inglesa y también por títulos de competiciones europeas de clubes. Una situación en la que Mikel tuvo claro la hoja de ruta a seguir y qué hacer para revertir la situación.

"Lo tenía clarísimo. Dibujé un árbol y sus raíces, y dije que el problema era nuestro. Había que curar todo eso, y curarlo con gente que se implicara. Sin eso, no habría diversión del público", confesó.

"Muchas cosas. Nos penalizaron aquellos tres empates seguidos que tuvimos (Pool, West Ham y Soton), y todas las desgracias que pasaron (dos remontadas yendo dos arriba). Hubo tres o cuatro lesiones de jugadores importantes y a partir de ahí, todo se complicó. Cuando tuvimos al equipo completo, fuimos consistentes. En cuanto vinieron problemas, no nos alcanzó. Y luego, nuestro rival era el mejor equipo del mundo; la mejor plantilla del mundo; el mejor entrenador del mundo... No nos quedó otra que aceptarlo y darle la mano al campeón", explicó Arteta qué falto para poder ganar este año la Premier League, tras una gran temporada y en la que finalmente el Manchester City de Pep Guardiola fue capaz de remontar en la clasificación liguera.

La incorporación de Havertz

Mikel Arteta también ha descrito en la entrevista a Kai Havertz como un "jugador talentoso", cuando el Arsenal se acerca a su acuerdo para fichar al delantero del Chelsea. Los 'gunners' han acordado una cifra de 65 millones de libras esterlinas, más variables, para el jugador de 24 años, que tiene previsto someterse a un examen médico la próxima semana.

El Arsenal también sigue en negociaciones con el West Ham por Declan Rice, pero ahora se enfrenta a la competencia del Manchester City, que se espera que presente una oferta por el centrocampista.

Cuando se le preguntó sobre el impulso del Arsenal para fichar a Rice, Arteta dijo: "No puedo hablar de jugadores que no están en el club". Prefiero no decir nada.

Pero cuando se le preguntó acerca de Havertz, Arteta indicó que la capacidad del internacional alemán para jugar en múltiples posiciones de ataque era una gran atracción para el Arsenal: "El talento tiene un precio, y en el Arsenal siempre estamos interesados en jóvenes con experiencia", dijo el técnico 'gunner'. "Repito, no hablo de jugadores de otros clubes, pero en el caso de Kai ya ha demostrado mucho, incluso ganando una Champions. Es un jugador talentoso, polivalente y de solo 24 años", añadió.

Seguir pujando en el mercado

Arteta también reiteró que el Arsenal continuará con sus intentos de mejorar la plantilla en el mercado veraniego. "Ya hicimos la regeneración de la plantilla, con un promedio muy joven que va a generar rendimiento y valor", dijo Arteta. "La demanda está aumentando y tenemos que ir al mercado a buscar lo que no tenemos para seguir mejorando”, explicó el técnico del combinado londinense.