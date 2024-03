Klopp estalla por el penalti no pitado: "Si el balón no estuviera ahí, lo mata"

El entrenador del Liverpool Jurgen Klopp lamentó que el árbitro no señalara un penalti a favor de su equipo, en el tiempo añadido, del belga Jeremy Doku sobre el argentino Alexis Mac Allister, en el choque en Anfield ante el Manchester City que terminó con empate a un tanto.

"Fue penalti claramente. Al cien por cien. Es falta en cualquier parte del campo y también tarjeta amarilla. Está claro que fue penalti. Si el balón no estuviera ahí, lo mata", dijo Klopp sobre la acción dentro del área visitante en la que Doku da una patada en el pecho a Mac Allister. "Para toda persona que ve fútbol en este planeta es penalti; si piensas que no lo es entonces tal vez no seas una persona de fútbol".

Klopp, no obstante, quiso realzar el trabajo de sus jugadores. "Podemos jugar al fútbol como lo hemos hecho. He visto actuaciones individuales muy buenas de nuestros jugadores".

Sobre el empate, el preparador alemán indicó que su equipo demostró "donde debe estar. Vamos a luchar por el título. A ver dónde llegamos. Estuvimos muy bien. Hubo muchas cosas buenas", indicó.

"El partido fue de gran calidad, un gran partido. Fue nuestro mejor partido contra el City. Nunca habíamos dominado tanto. Sobre todo la segunda parte. Debimos marcar dos o tres goles", añadió Klopp.