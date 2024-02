Kalvin Phillips, sobre su etapa con Guardiola: "Perdí ese fuego dentro de mí..."

Kalvin Phillips sabía que debía abandonar el Manchester City en enero. Un habitual del banquillo, el centrocampista inglés no quería renunciar "definitivamente" a su puesto en la Selección. En una extensa entrevista con 'The Guardian', el actual jugador del West Ham hasta final de temporada, habla sobre su paso por el equipo de Pep Guardiola y la importancia de Gareth Southgate en su decisión de seguir en la Premier League.

El futbolista inglés quería volver a sentirse importante. "Me siento mucho más vivo", asegura tras firmar por el West Ham. Phillips costó 42 millones de libras al City, que lo fichó tras despuntar en el Leeds United en 2022. Firmó para seis temporadas.

Solo fue titular en seis duelos con la camiseta del City, en total participó en 31 encuentros, en los que pudo celebrar un gol. Números escasos para un jugador que estaba llamado a ser mucho más importante bajo las órdenes de Guardiola.

“Después del Mundial fue probablemente lo más duro, cuando Pep salió y me dijo que tenía sobrepeso. Tenía razón al hacerlo, pero hay diferentes maneras de hacerlo. No estuve en desacuerdo con él, pero obviamente sufrí un gran golpe en mi confianza y a cómo me sentía en el City. Y mi familia tampoco estaba contenta con eso. Especialmente mi mamá”, recuerda sobre su etapa de 'Sky Blue'.

"NUNCA OBTUVE ESA INFORMACIÓN"

Tras la Copa del Mundo, Guardiola quería que se presentara inmediatamente después del torneo para poder participar en los amistosos antes de volver a competir en el torneo doméstico. "Nunca obtuve esa información porque si me hubiera pedido que hubiera estado allí, habría estado allí. Fue solo un malentendido y creo que estaba muy frustrado porque regresé 1,5 kg por encima de mi peso objetivo", dijo sobre aquello.

Kalvin Phillips en un partido con el Manchester City / AFP

Incluso se ha dudado de su profesionalidad. Tanto el de Santpedor como Bielsa, en su etapa en el Leeds. “Siempre he sido el que me divertía el día después de un partido si teníamos libre. Pero aun así trabajaba el doble para solucionarlo. Creo que surgió simplemente de eso. Pep habló con Bielsa y Bielsa lo mencionó y así sucesivamente. No me molesta en absoluto porque sigo siendo un gran profesional”, apuntó.

"ME SENTÍ COMO UNA MIERDA"

A nivel deportivo, Kalvin Phillips no logró mostrar en el City el potencial que sí presentó en Leeds. Sobre ello, reconoce que hablaba con Bielsa. "Me sentí como una mierda. Probablemente, fue el punto más bajo en términos de confianza. Después hablé con Bielsa. Me llamó a través de un traductor y conversamos durante aproximadamente media hora. Dijo que había visto todos los partidos en los que había estado involucrado desde que me mudé de Leeds y me dijo lo que pensaba que debía hacer para convertirme en el jugador que era en Leeds”.

LA APORTACIÓN DE GUARDIOLA

Pese a todo, el internacional inglés considera que creció de la mano de Pep Guardiola. "100% me convertí en un mejor jugador con él. Pero para ser honesto, perdí ese fuego dentro de mí durante los últimos 18 meses. No me malinterpretes: todavía voy a los juegos y quiero aplastar a la gente tanto como pueda, quedarme atrapado y correr. Pero cuando no has demostrado eso en un juego durante tanto tiempo, te olvidas de lo que se siente. Solo contra Bournemouth y United lo sentí de nuevo", se sinceró.

Kalvin Phillips, abrazado por Jude Bellingham / EFE

“No fue una pesadilla en el City, simplemente fue estresante. Ganamos el triplete. Pero cuando estás sentado en el banquillo, no sientes que es tu medalla, aunque no me la pueden quitar, ¡Así que estoy feliz por eso!", explicó. “Durante los últimos 18 meses todavía amaba el juego, simplemente cambió un poco mi forma de pensar. El juego no me estaba decepcionando, pero el hecho de que no tenía nada que esperar me alejó. Ahora que estoy aquí en el West Ham y jugando me siento mucho más vivo. No se trata de empezar de cero, sino de empezar de nuevo”, añadió.

LA CLAVE: EL VERANO PASADO

Fue en esa época cuando Phillips se dio cuenta de que tenía que salir del City para abrir una nueva aventura. "El entrenador me dijo: 'Creemos que deberías salir cedido para tener minutos de juego', y estuve de acuerdo con él". Pero él y su novia, Ashleigh Behan, estaban esperando su primer hijo y no quería desarraigarse a mitad del embarazo. “Le expliqué mi situación y Pep lo entendió 'Está perfectamente bien', dijo”, reconoció.

A medida que se acercaba enero, ya siendo padre, "la cuestión era simplemente hacia dónde iría, y la aportación de Southgate fue fundamental"; explicó. "La Juventus estaba ahí... Hablé con él sobre algunos equipos, mencioné al Newcastle, aunque sabía que el West Ham podía llegar algo más tarde", reveló sobre sus posibles destinos.

Kalvin Phillips, nuevo jugador del West Ham / West Ham

Southgate le dijo que la Premier League es una competición mucho más difícil que cualquier otra liga. "Salir de Inglaterra era un pequeño paso atrás en términos de calidad. Cuando apareció el West Ham entendí que era el lugar correcto. También hablé con Rice y me dijo que es un club familiar. Y yo quería sentirme como en casa", valoró.

Ahora, pese a haber cometido algún error en sus primeros partidos con el West Ham, Phillips está empezando a recuperar la sonrisa y poco a poco vuelve a sentirse futbolista. ¿Logrará sacar su mejor versión bajo las órdenes de David Moyes?