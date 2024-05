Donovan Mitchell: ¿Nueva superestrella para los Lakers de LeBron?

Los Boston Celtics están, de nuevo, en finales de Conferencia tras casi barrer a Cavaliers en semifinales por 4-1. La eliminatoria ha ido de más a menos para Cleveland y, tras robar uno de los dos primeros partidos en el TD Garden, las lesiones de jugadores importantes y el bajón de rendimiento acabaron dictando sentencia. Se espera un verano movidito en Ohio, que podría ver como su jugador franquicia hace las maletas en busca de nuevos retos.

Donovan Mitchell ha sido la gran estrella de en Cavs las pasadas dos temporadas, comandando uno de los proyectos más ilusionantes de la liga con nombres como los de Darius Garland y Evan Mobley en sus filas, dos 'joyas' que llegaron vía draft y destinadas a convertirse en estrellas de futuro. Mitchell llegó traspasado en septiembre de 2022 procedente de Utah Jazz con aspiraciones de lograr algo grande en 'The Land' y arrebatarle el trono de la Este a Boston Celtics, que dominaba la Conferencia por entonces y lo sigue haciendo. Nada más lejos de la realiad.

El curso pasado 22-23 fueron una de las grandes decepciones en play-off tras caer ante Knicks por 4-1. Vuelta a empezar esta temporada, con muchos rumores apuntando a la misma dirección: si el equipo no progresaba, Donovan pediría salir en verano, un año antes de finalizar su contrato.

Tras empezar con buen pie eliminando a Orlando Magic en una serie épica que se fue hasta los 7 partidos, en Cleveland confiaban en obrar el milagro y derrotar a Boston. O al menos, hacer lo mismo que en la ronda anterior y poner en aprietos a los Celtics, favoritos al anillo en la Conferencia Este. Pese a un buen inicio de serie, los de Massachusets pasaron por encima de unos Cavaliers que no pudieron contar con Mitchell en los dos últimos encuentros por problemas físicos en su gemelo.

TRASPASO A LA VISTA

Pese a los 33 puntos de Mobley, Garland se quedó en tan solo 11 unidades cuando su equipo más le necesitaba, un rendimiento que no gustó a la gran estrella del equipo. Tal y como señaló Chris Fedor, insider de Cavaliers en la NBA, Mitchell acabó muy furstrado con la falta de madurez y predisposición para escuchar de algunos de sus compañeros. Todos los focos señalan a Darius Garland, pareja de baile de Donovan en el exterior.

Donovan Mitchell, supuestamente decepcionado con sus compañeros / EFE

Todo parece indicar que el escolta de 27 años pedirá el traspaso en esta próxima offseason. Con 6 años de experiencia en la liga, el rendimiento de Mitchell no ha parado de crecer hasta convertirse en una de las mayores amenazas anotadoras, con un talento para la creación de tiro a la altura de muy pocos. 'Spida' tiene una opción de jugador de 35,4 millones de dólares en su último año de contrato para este próximo 24-25. En verano de 2025 será agente libre y, según fuentes cercanas al equipo, no quiere firmar su segundo gran contrato en Cleveland. Desde los despachos están dispuestos a buscar un intercambio para recibir algo a cambio y no quedarse con las manos vacías.

Las últimas informaciones de 'The Athletic' afirman que la confianza entre Mitchell y en el entrenador JB Bickerstaff se ha deteriorado recientemente. Además, dentro de la franquicia tienen dudas reales sobre el el encaje en pista entre Donovan y Garland como proyecto de futuro juntos. Lo que al final y al cabo es: uno u otro.

LOS LAKERS DE LEBRON PUJARÁN

Según aseguró Brian Windhorst en ESPN, uno de los equipos que más papeletas tiene para llevarse a la estrella de Cleveland es Los Angeles Lakers, que tras su eliminación por 4-0 en primera ronda ante Denver, busca construir nuevos cimientos. El entrenador Darvin Ham fue el primero en salir y ahora se espera que otros como D'Angelo Russell pueden tomar el mismo camino. Con un LeBron James jugueteando con el retiro que cumplirá 40 años en diciembre y un Anthony Davis que da una de cal y otra de arena por problemas físicos, en la franquicia angelina tienen a Donovan Mitchell en el radar como primera opción.

El aún jugador de Cavs ha promediado este curso 26.2 puntos y 6.1 asistencias con unas grandes estadísticas: 37% en triples, 86.5% en libres y 54.5% en eficiencia de tiro. Además, ha demostrado ser un jugador que se crece en los momentos importantes de play-off y que saca su mejor versión en estos escenarios, una figura que ha faltado en Lakers estas últimas dos campañas sobre todo en el exterior. El encaje entre franquicia y jugador parece idóneo.

Otros equipos que podrían estar interesados en el jugador formado en la universidad de Louisville son Brooklyn Nets y New York Knicks. Glamour tampoco les falta a estas franquicias.