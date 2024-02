El West Ham se aleja de Europa lastrado por un fallo del debutante Kalvin Phillips

El West Ham dio un paso atrás en sus aspiraciones europeas tras ser incapaz de pasar este jueves del empate (1-1) en casa con el Bournemouth, que dirige el español Andoni Iraola, en un encuentro en el que los de David Moyes se vieron lastrados por el grosero error que propició el tanto inicial de los visitantes.

No pudo tener peor debut con los 'hammers' el centrocampista Kalvin Phillips que llegó el pasado viernes al conjunto londinense cedido por el Manchester City con el que apenas había jugado cuatro partidos en la presente temporada.

En uno de los primeros balones que tocó el internacional inglés Kalvin Phillips, que tampoco se vio ayudado por el mal pase que recibió del francés Kurt Zouma, falló al tratar de ceder el esférico a su portero.

Presionado por el escocés Ryan Christie el nuevo jugador del West Ham no sólo no entregó la pelota al guardameta Alphonse Areola, sino que asistió a Dominic Solanke, un regalo que el delantero del Bournemouth no desaprovechó para establecer el 0-1 a los tres minutos de juego.

Un gol que dejó tocado a un West Ham que, salvo en cabezazo de Jarred Bowen a los treinta y nueve minutos, apenas fue capaz de generar ocasiones claras de peligro en la primera mitad.

Todo lo contrario que el Bournemouth que pudo ampliar su ventaja en dos remates del atacante ghanés Antoine Semenyo que se topó con un sensacional Areola, exguardameta del Real Madrid, que con dos sensacionales intervenciones evitó un castigo mayor para los 'hammers'.

Panorama que cambió por completo en la segunda mitad en la que los de David Moyes, que acumulaban cinco jornadas consecutivas -tres victorias y dos empates- sin perder, se mostraron mucho más ambiciosos.

Un cambió de actitud que no tardó en trasladarse a un marcador en el que James Ward-Prowse puso a los 61 minutos el 1-1 al transformar un penalti cometido por Lloyd Kelly sobre el ghanés Mohammed Kudus que el colegiado señaló tras revisar las imágenes de vídeo.

Gol que parecía ser el inicio de la remontada local, pero pese a notable mejoría los de David Moyes, que deberá a esperar a una nueva oportunidad para superar el récord de victorias -239- de Harry Redknapp como entrenador del West Ham, no pudieron volver a marcar.

Un empate que dejó a los 'hammers' en la sexta plaza de la clasificación a seis puntos del Aston Villa del español Unai Emery que cierra en estos momentos las plazas europeas.