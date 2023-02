Joao Félix: "Vinicius no es un provocador"

"Simeone me ha hecho mejor jugador. Es normal que el técnico tenga más confianza en unos que en otros", dijo el luso El 'Menino' asegura que Vinicius es amigo suyo y "no es un provocador"

Joao Félix concedió una entrevista al diario 'AS' donde repasó extensamente su carrera deportiva, desde que fichó por el Atlético de Madrid hasta su llegada a Londres para formar parte del Chelsea en este mercado invernal.

El 'Menino' reconoció que se ha adaptado bien a la capital inglesa, a su nuevo club, del que destacó "se nota que tiene mucho dinero" y al vestuario 'blue', "integrado" desde el primer momento.

Joao Felix ha establecido conexión con los jugadores españoles (Cucurella, Kepa, Azpilicueta) y valoró los primeros días de Enzo Fernández en la plantilla. "Es muy buen jugador. Llegó dos días antes de un partido y ya empezó a jugar. Se merece el dinero que han pagado porque es muy buen jugador", apuntó.

El luso, que volverá a competir después de tres encuentros de sanción, señala que la Premier League es "menos táctica" que LaLiga: "Es una competición de duelos, en seguida se crean ocasiones".

No rehusó el exatlético a valorar su relación con Diego Pablo Simeone, uno de los motivos por el que no continúa visitiendo la rojiblanca en Canillejas. "Tiene su forma de entender y ver el fútbol que otros no tienen. Es un entrenador muy bueno. Me ha hecho mejor jugador. Es normal que el técnico tenga más confianza en unos que en otros", espetó.

Joao Félix manifestó no estar arrepentido de haber fichado por el Atlético y no cierra la puerta a volver al Metropolitano. De regresar en verano a la disciplina colchonera, el atacante se volvería a ver las caras con Vinicius, en el ojo del huracán esta temporada. El exbenfiquista defiende al brasileño y no entiende las críticas a su fútbol. "Quizás se le critica porque es mejor que los demás. Regatea como otros no regatean. Mete goles, asistencias. Es mi amigo, hablo con él y me gusta su fútbol. La gente dice que provoca, pero yo no creo que provoque", aseguró el portugués.

Otro futbolista que siempre está en el foco es Cristiano Ronaldo, compañero de selección de Joao Félix. El delantero del Chelsea respaldó al '7' de las 'quinas' y mantiene que su actitud durante el Mundial de Qatar fue "muy buena": "Nos transmitió confianza y una idea de que todos estábamos juntos. Fue muy bueno para nosotros. Nos extrañó un poco verle en el banquillo, aunque eso fue decisión del míster".