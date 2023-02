Odegaard dispara con bala contra el Real Madrid

"Si hubiera sido español, quizás me hubieran dado un poco más de tiempo para crecer", ha explicado en una carta en 'The Players Tribune' El mediapunta noruego cree que en el Arsenal ha encontrado su sitio: "Necesitaba encontrar un hogar real y lo encontré en Londres"

Martin Odegaard llegó al Real Madrid con 16 años con la etiqueta de niño prodigio y tras 'pelearse' por él todos los 'grandes' de Europa. "Mi papá manejaba todo con los clubes y había muchos. Visitamos al Bayern, al Dortmund, al United, al Liverpool, al Real Madrid y al Arsenal también. Nos llevaron en aviones privados y nos hicieron sentir especiales", ha reconocido el futbolista en una carta en 'The Players Tribune'.

"Lo hablé mucho con él y el resto de mi familia. Al final, el Madrid es el Madrid", ha relatado Odeggard, como motivo de su elección final para jugar para el equipo blanco. "Eran los campeones de la Champions League con los mejores jugadores del mundo. En ese entonces, amaba a Isco, era tan suave con la pelota... Pero lo realmente clave de la oferta del Madrid era que tenían un equipo B donde podía jugar al fútbol competitivo de inmediato. ¿Y el entrenador de ese equipo? Zinedine Zidane".

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Al final, el joven mediapunta noruego escogió el Real Madrid y no se arrepiente, pero admite que se le hizo duro su paso por la capital: "Me preocupaba más no cometer errores que realmente jugar mi juego. La prensa me persiguió por no estar inmediatamente a la altura de las expectativas. Yo era un blanco fácil. Si realmente me conoces, sabes que sonrío mucho, pero creo que desde afuera a veces mi cara se ve más gruñona de lo que realmente soy. Tal vez si hubiera sido español, me hubieran dado un poco más de tiempo para crecer".

Ahora, Odegaard brilla en el Arsenal -líder de la Premier League-, donde ha caído de pie y no mira hacia atrás. "Necesitaba encontrar un hogar real y lo encontré en Londres", concluye el jugador noruego.