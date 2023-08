Haaland guía al City a su primer triunfo en la Premier

El atacante noruego suma un doblete en el primer partido de la temporada El conjunto de Guardiola echó a andar y suma los tres primeros puntos arrollando al Burnley de Vincent Kompany

El campeón le da la bienvenida más dura posible al recién ascendido Burnley. De la mano de Haaland, el Manchester City inició campeonato liguero con una sólida victoria en Turf Moor.

A los tres minutos de partido, los pupilos de Pep Guardiola ya comandaban en el marcador, gracias a un gol del de siempre, el noruego. Tras una jugada ensayada de saque de esquina, Haaland aprovechaba un segundo balón colgado para inaugura el casillero goleador de la Premier 23/24.

Lo cierto es que la voracidad del delantero sigue latente, tal y como acababa la temporada pasada. La lesión de kevin De Bruyne en el ecuador de la primera mitad enfriaba los ánimos de los ‘citizens’, pero en una de las jugadas que tan mecanizadas tiene el City, Haaland hacía el segundo tras la asistencia de la araña, Julián Álvarez. El domininio era claro de un Manchester City, que corría a los vesturarios con un cero a dos en el marcador.

La realidad a la que te lleva el conjunto de Guardiola durante el partido es la desesperación total. Sin ocasiones claras, durante gran parte del partido, el campeón ya era capaz de vencer con facilidad al Burnley. Los de Kompany no desistían en la búsqueda de recortar diferencias, pero todo quedaba en un quiero y no puedo. La presión de los locales parecía incomodar a los 'citizens', donde en un tramo de la segunda parte no lograba salir con el balón jugado, pero aun así supo sacar rédito de esta situación.

El Burnley hincaba la rodilla en el minuto 75 de partido tras un balón parado, que no era capaz de rematar el noruego, pero en el rechazo Rodri convertía el tercero.

De esta manera empezaba la competición el actual campeón de la Premier, que busca por primera vez en la historia ser el equipo que encadene cinco títulos consecutivos.

En cinco días, la Supercopa de Europa frente al Sevilla.