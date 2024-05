La dura autocrítica de Hezonja tras perder la Euroliga: "Ha sido culpa mía"

El Real Madrid no puso conquistar la Euroliga tras caer ante Panathinaikos y, de esta manera, los griegos recuperan la corona 13 años después. El club blanco no logró 'tocar plata' tras realizar una deplorable segunda mitad. Tras finalizar el partido, los jugadores merengues se mostraron frustrados y con mucha autocrítica.

Mario Hezonja fue uno de los grandes señalados de la derrota. Realizó ocho puntos tras hacer 2/4 en tiros de dos y 1/7 en triples. El croata se proclamó como el gran culpable de la derrota blanca: "Acabo de perder un título muy importante para mi equipo, es culpa mía totalmente. En este torneo parece que todo estaba hecho para que ellos ganaran. Se puede hablar de defensas y todas estas mierdas que parecen muy guapas para internet; pero aquí, si no metes, no puedes hacer nada."

El alero reconoció que no estuvo a la altura: "Siempre hablo de corazón. Nunca miento, ni en momentos buenos ni malos. Los grandes jugadores ganan estos torneos y estos dos días no he podido ayudar a mi equipo", reconoció en caliente nada más terminar el partido.

"Han estado mejor"

Uno de los hombres fuertes dentro del vestuario también se mostró muy crítico con los suyos. Sergio Llull reconoció que los griegos fueron mejor que ellos: "Estamos jodidos. Creo que hemos empezado muy bien el partido. Luego hemos tenido para romperlo. En vez de hacerlo se nos han acercado. La segunda parte es mala, ellos han estado mejor. Mentalmente, no ha habido problema. Lo hemos intentado, como siempre, hasta el final. Cuando nosotros estábamos acertados, ellos respondían. No nos han dejado encadenar acciones en ataque. Han sido mejores, han estado más acertados y, como digo, han merecido ganar", afirmó el de Mahón.

Sergio Rodríguez, en la línea de sus compañeros, también explicó que su equipo realizó una buena primera mitad, pero cayó en uno de los momentos claves del encuentro: "Hemos hecho un buen inicio. Una primera parte en la que hemos metido muchos puntos y en la segunda lo hemos perdido; hemos estado mal, perdiendo confianza, no hemos anotado, etc. felicitar al Panathinaikos", concluyó.