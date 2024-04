Guardiola, cuando llegó al City: "Sois un equipo lleno de gordos"

Pep Guardiola hacía tiempo que sabía que iba a ser entrenador del Manchester City a partir de la temporada 16-17. Por ello, antes de aterrizar, se puso manos a la obra y observó a los que iban a ser sus jugadores. Así podía empezar a trabajar y saber qué plantilla se encontraría. Cuando llegó, no tuvo piedad. Quería construir un equipo campeón y para ello tocaba hacer limpieza.

Gael Clichy, en declaraciones a Zack Nani, creador de contenido, habló sobre esos primeros días de Pep en Manchester y sobre su exigencia sobre la plantilla que tenía. "Sé que vengo aquí desde hace un año y os he estado observando, sois un equipo lleno de jugadores gordos…”, aseguró en su día el técnico de Santpedor. Unas duras declaraciones que Clichy ya recordó en un pasado más bien reciente.

En declaraciones a 'The Coaches Voice', el francés habló de la tremenda exigencia que comportaba estar bajo las órdenes de Guardiola, sobre todo en cuanto a báscula se refiere. "Primero, su regla de los dos kilos. Si pesabas dos kilos más de lo que él consideraba tu peso máximo, no entrenabas. Vi jugadores que no entrenaron durante dos semanas", precisó hace unas semanas Gaël Clichy.

El tiempo le ha acabado dando la razón a Pep Guardiola. Esa exigencia por el buen trabajo y por cuidar hasta el más mínimo detalle ha llevado al Manchester City a ser, para muchos, el mejor equipo del mundo. Todo tiene un peaje, y el técnico de Santpedor sabe poner a sus jugadores al límite para sacar todo su potencial.